Selena Gomez se pronuncia a pleito con Kylie Jenner y anuncia su retiro ¿de la música?

Estados Unidos.- La famosa actriz y reconocida cantante, Selena Gomez, recientemente decidió romper el silencio sobre el intenso pleito que se ha generado ante los rumores que la envuelve contra la influencer y empresaria, Kylie Jenner, y su pareja, el guapo actor, Timothée Chalamet, empleando sus redes sociales para pronunciarse por primera vez, además de aprovechar para anunciar su retiro ¿de la música?

Como se sabe, el pasado domingo 7 de enero, durante la ceremonia de entrega de los Golden Globes 2024, se generó una controversia en torno a Jenner, Chalamet y la exactriz de Disney, debido a que afirman que cuando Gomez quiso acercarse a su colega, la influencer de las redes sociales le exigió que se la negara. Ante esto, se viralizó un video de la cantante mientras que se acerca a Taylor Swift para supuestamente chismear al respecto.

Y aunque hay varias teorías al respecto, este miércoles 10 de enero, se ha dicho que la hermana de Kendall Jenner siente que hay quienes quieren romper su relación y por ello la defiende: "Kylie no se siente amenazada por ella, pero es muy protectora sobre su relación con Timothée". La naturaleza "protectora" de Jenner con su novio la habría llevado a cerrar el intento de la intérprete de Wolves de acercarse al actor en los Globos de Oro, aseguró el informante: "Ella lo ama y no lo va a dejar ir. Ella sabe que a las mujeres les encantaría romper lo que tienen".

Y ahora, pocas horas después de este hecho, la actriz de Only Murders in the Building decidió emplear su cuenta de Insatgram para dejar muy en claro que no va a tolerar que estén inventando o lanzando hate de un lado a otro, no importa hacía quién, por lo que en sus historias compartió un video de su novio, Benny Blanco jugando con dos niños junto al mensaje: "Estoy fuera de las redes sociales por un tiempo. Voy a centrarme en lo que realmente importa".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el odio en redes sociales ha impulsado a la expareja de Justin Bieber a ausentarse de sus cuentas, como sucedió en el mes de octubre del año pasado, en la cual expresó con profunda tristeza: "Se me parte el corazón al ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está ocurriendo en el mundo... La violencia debe detenerse para siempre".

