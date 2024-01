Tiembla Andrea Legarreta: Anette Cuburu confirma que ya demandó a la conductora de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Anette Cuburu ha estado acaparando la atención de todos los medios de comunicación y redes sociales debido a que arremetió públicamente en contra de Anette Cuburu, a quien tachó de ser una pésima persona, además de que aseguró que ella se mantenía en el programa de Hoy luego de 25 años solo porque era la amante de un poderoso ejecutivo de Televisa.

Derivado de esta situación, internautas y la prensa comenzó a especular que las hijas de Andy no serían de Erik Rubín, lo cual provocó la furia de la conductora del programa Hoy, quien estalló mediante un comunicado de prensa publicado en sus redes: ""La maldad de algunas personas no tiene límite... doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y mis hijas (las hijas no merecen esto) como resultado de una calumnia".

Y aunque Andrea fue contundente, horas después 'La Cuburu' continuó realizando acusaciones contra su excompañera del matutino y no quitó el dedo del renglón en su contra, asegurando que "la popó flota" y que era verdad que Andy era una mala persona: "Yo siempre voy a proteger a mis hijos por sobre todas las cosas y de quien sea. No le tengo miedo a nadie, absolutamente a nadie. Se llame como se llame, tenga el puesto que tenga, a mí me vale".

Y aunque Anette prometió no volver a hablar de Andrea, hace algunas horas la expresentadora de Venga la Alegría dio un nuevo revés a la ex de Erik Rubín. El programa Chisme no Like exhibió que uno de sus reporteros estuvo platicando con Cuburu, pero ella manifestó en que no tenía interés en seguir con el tema: "Te agradezco pero no voy a hablar más del tema ya con el comunicado terminé, es muy desgastante, mil mil gracias".

Luego Anette explicó que estaba disponible para promocionar su regreso al teatro, sin embargo, no seguiría hablando de Andy porque sus abogados se lo prohibieron: "A mí me afecta hablar, ya me lo prohibieron mis abogados por eso no puedo", dijo en el supuesto chat. El reportero de inmediato le preguntó a Cuburu si ya había demandado a Legarreta y ella respondió con un contundente "yes" pero no dio más detalles.

Estamos en posición de dejarles a ustedes saber que Anette Cuburu demandará a Andrea Legarreta", comentó Elisa Beristain ante su audiencia.

