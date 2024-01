Tras dejar TV Azteca y sobrevivir de albañil, galán llega a Televisa con impactante noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado a TV Azteca por temas de salud y sobrevivir como albañil en los Estados Unidos, el reconocido galán de melodramas originario de Cuba, Pedro Moreno, recientemente acaba de regresar a Televisa, en donde se presentó en pleno programa en vivo de Hoy, brindando una entrevista en exclusiva sobre su nuevo proyecto melodramático, dando una impactante noticia.

Como se sabe, Moreno comenzó su carreta de manera Internacional en La Habana, Cuba, su ciudad natal, después pasando a Telemundo, hasta que en el año del 2011 debutó en México de la mano de la empresa San Ángel con el melodrama Una Familia Con Suerte, siguiendo con importantes proyectos que tuvieron un arrasador éxito, Corona de Lágrimas, Hasta el Fin del Mundo, Tres Veces Ana, entre muchas otras, siendo Amor Dividido su último proyecto.

Y aunque no tuvo oportunidad de estar en un melodrama en la empresa del Ajusco, en el año del 2022 se integró a MasterChef Celebrity, en donde se perfilaba como uno de los favoritos, sin embargo, tuvo que salir debido a que debió de ser sometido a cirugía, por lo que no podía regresar a la temporada. Ante este hecho dio un giro inesperado en su carrera y se fue a Estados Unidos, en donde no buscó seguir su carrera de actor, sino que se probó como albañil.

Pedro Moreno. Internet



Ante su labor, el actor de melodramas como La Desalmada expresó: "La gente tiene un error de concepción de lo que es la construcción, la construcción es algo hermoso, es algo que tú haces, fabricas y se queda ahí. Es algo que no tiene nada qué ver con lo que se ve en la televisión y llegará un momento en el que a lo mejor fusiono las dos cosas". Y ahora, a dos años de su retiro, Moreno ha regresado a la pantalla chica.

El reconocido actor una vez más interpretara a un guapo galán en Televisa dentro de la novela Tu Vida es mi Vida, por lo que el pasado martes 9 de enero se presentó al programa Hoy, confesando que será hermano de Valentino Lanus, impactando al destacar que sus personas tendrán una especie de rivalidad muy intensa, que incluso la hija de Lanus en la ficción se ve involucrada y confronta al personaje de Moreno, quién destacó que había mucho que descubrir y no deberían de perderse ningún episodio.

Fuente: Tribuna del Yaqui