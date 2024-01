VIDEO: Danna Paola arremete contra el reggaetón explícito como el de Dani Flow

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reggaetón siempre ha sido un género que ha causado controversia por el contenido de sus letras, por lo que incluso algunos famosos han mostrado su postura en contra, tal es el caso de Danna Paola, quien recientemente reconoció que los nuevos representantes de esta ola cada vez lo hacen de manera más explícita y considera que hay límites, además de que nunca apoyaría algo que denigre a la mujer.

La también actriz, reconoce que los orígenes de este género siempre han tenido tintes sexuales, pero cree que lo que se ha estado trabajando en los últimos años en México supera todo, lo cual no considera necesario ya que hay muchas cosas que expresar a través de la música: "Últimamente [dentro del reguetón mexicano] están sucediendo cosas muy intensas, creo que hay ciertas letras que están pasadas y que ya no está chistoso", destacó.

La intérprete de Sodio reconoció que no es alguien que pueda decir lo que se debe o no hacer, pero considera necesario que se deje de normalizar y de promover acciones misóginas: "Al final yo no voy a decir 'Qué éste artista', porque no soy nadie para decir si está bien o mal, pero sí creo que hay límites al momento de escribir una canción y de denigrar a una mujer. Y creo que es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones".

Los reporteros le mencionaron a Dani Flow, quien se autonombra 'El Rey del Morbo', a lo cual Danna dijo que es un buen ejemplo de ello, pues aunque respeta su trabajo, no está de acuerdo con lo que promueve y recordó que como artistas tienen la responsabilidad de hacer algo más que sólo entretener, así que le parece una falta de respeto la forma en que se expresa.

Brother, con todo respeto, vienes de una mujer, tienes mamá. Al final hay que entender la responsabilidad que tenemos como artistas además de obviamente entretener, porque la música nos hace conectar, mi música es solamente para conectar con mis fans, que sientan lo mismo que yo", afirmó la famosa.

Tal como era de esperarse, las declaraciones de Danna Paola desataron todo un debate en redes sociales y muchos usuarios apoyaron su postura, dado que cada vez son más artistas los que se suben a la ola de ocupar rimas llenas de obscenidades para llamar la atención del público, sin importar que de alguna manera promueven actos como la violencia y hasta la pedofilia.

