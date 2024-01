Alfredo Adame no soporta a Andrea Legarrera y este es el origen de su pleito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta se encuentra en medio de la polémica, luego de que Anette Cuburu la señalara de ser la responsable de su salida del programa Hoy, gracias a que presuntamente tendría relaciones amorosas con altos mandos de Televisa, historia que Alfredo Adame confirma y desde hace años no puede verla ni en pintura.

No es algo oculto que el llamado 'Rey del Rating' le tiene un gran rencor a la ex de Erick Rubín, pues de manera pública le ha deseado incluso la muerte, dado que la considera una mala persona y cree que fue clave para que lo vetaran de la televisora de San Ángel, pues asegura que no soportó que la opacara mientras trabajaron juntos en el mencionado matinal.

En 1999 Adame y Legarreta compartieron reflectores, pero aunque su relación parecía cordial, durante un sketch el también actor le lanzó un insulto en plena transmisión en vivo, lo cual provocó un fuerte momento de tensión, dado que simulaban ser un taxista y una pasajera discutiendo, pero él se tomó muy en serio su papel y le dijo: "Quítate perra", lo cual dejó desencajada y molesta a la famosa.

El 'Golden Boy', dijo en su momento que habría sido una broma que Andrea exageró, así que la responsabiliza de su salida del programa, pues asegura que gracias al poder que le han dado, ella puede decir quien se va de Hoy, razón por la que le ha dado su total respaldo a Cuburu, quien asegura es más guapa y talentosa.

Quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo, me bloqueó, me vetó con todas las televisoras y sabes por qué, todo fue asunto de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes", dijo Adame en alguna entrevista.

Por su parte, Andrea Legarreta siempre negó rotundamente haber pedido que corrieran al también actor, incluso reveló a Adela Micha que nunca supo el porqué de tanto odio en su contra: "De verdad creo que su intención nunca fue ofenderme, había cariño. Nunca entendí qué pasó ahí, nunca entendí porque de pronto decidió decir cosas mala onda".

Sin embargo, Alfredo Adame cada que tiene oportunidad lanza zarpazos en su contra, llegándola a acusar de infiel, lavado de dinero y fraudes, motivo por el que hace unos meses Andrea Legarreta dijo tener intensiones de demandarlo por difamación, esto con la intención de ponerle un alto para que deje de levantarle falsos, pero nunca procedió legalmente en su contra.

Fuente: Tribuna