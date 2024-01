Danny Boyle y Alex Garland reviven la pesadilla zombie de 'Exterminio' con '28 Years Later'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La esperada secuela de Exterminio ha dejado de ser una quimera de Hollywood para convertirse en una realidad emocionante. Danny Boyle y Alex Garland, la exitosa dupla detrás de la película original, se han unido nuevamente para dar vida a 28 Years Later, una nueva entrega de la franquicia de zombis que ha cautivado a los fanáticos del género.

La noticia sorprendió a la industria cinematográfica, revelando que no solo se está trabajando en una secuela, sino que se planea una trilogía completa. Boyle asumirá las riendas de la dirección, al menos para la primera película, mientras que Garland será el arquitecto detrás del guión para las tres entregas. Con un presupuesto generoso de alrededor de 75 millones de dólares por película, la producción promete estar a la altura de las expectativas de los fanáticos, ofreciendo un espectáculo impactante y envolvente.

La trama de la película original, protagonizada por Cillian Murphy, exploraba un mundo postapocalíptico infestado de zombis después de que un virus devastador azotara la sociedad. Su éxito tanto en taquilla como entre la crítica allanó el camino para una secuela, 28 Weeks Later, aunque esta no contó con la participación de Murphy y no logró impresionar a Garland, el escritor de la primera entrega.

La nueva trilogía, titulada 28 Years Later, marca un regreso esperado a la franquicia para Cillian Murphy, quien expresó su entusiasmo por retomar su papel icónico. En una entrevista Murphy compartió su disposición a participar en una nueva entrega de la saga. Si bien su participación aún no ha sido confirmada oficialmente, su interés y disposición sugieren un posible regreso del actor a la pesadilla zombie.

Boyle y Garland, acompañados por el productor original Andrew Macdonald y Peter Rice, están listos para embarcarse en esta nueva odisea cinematográfica. La trilogía, respaldada por un presupuesto sustancial, promete ofrecer una experiencia cinematográfica espectacular que deleitará a los seguidores de la franquicia y conquistará a nuevas audiencias.

La primera película de la trilogía, 28 Years Later, se espera que aterrice en estudios, plataformas de transmisión y otros compradores potenciales en los próximos días, generando un gran interés en el futuro de esta saga apocalíptica.

El regreso de Boyle y Garland a este universo aterrorizador no solo reaviva la nostalgia para los fanáticos de las películas originales, sino que también plantea la expectativa de una nueva era de horror zombie que explorará los desafíos y peligros de un mundo 28 años después de la devastación inicial. La espera para el estreno de 28 Years Later y el inicio de esta trilogía promete ser una montaña rusa emocional para los amantes del cine de terror.

