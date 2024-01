¿Golpe a Cazzu? Filtran FOTO privada de Christian Nodal y causa furor en X

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Christian Nodal es uno de los cantantes que mayor éxito ha cosechado en los últimos años, es por ello que, cada vez que se convierte en tendencia en redes sociales, da mucho de qué hablar, tal y como ocurrió durante la mañana de este jueves, 11 de enero, cuando se filtró una fotografía del cantante de éxitos como Adiós Amor y Ya no somos ni seremos, en la que aparecía sin su pareja, Cazzu.

¿Será que los cantantes decidieron tomar caminos separados? La realidad es que no, si bien, en la imagen se puede apreciar al intérprete en una cama y únicamente se le ve cubierto por una sábana (es decir, no aparenta estar cubierto por alguna prenda), lo cierto es que esto no significa que él y la madre de su hija hayan terminado, sino que la imagen buscaba captar un momento íntimo y del artista, ¿la razón? Hoy es su cumpleaños número 25.

Resulta ser que el cantante de La siguiente parece haber optado por celebrar su cumpleaños desde muy temprano, con un desayuno en la cama. En la imagen, se aprecia que, sobre las piernas del sonorense, hay una mesa pequeña, en la que se muestran diferentes tipos de panes de repostería francesa con macarrones. También se puede ver un vaso tipo termo (de por lo menos 1 litro) decorado con el apellido del intérprete y un girasol.

Si bien, todo parece indicar que este nuevo año, en la vida del famoso, comenzará lleno de proyectos, lo cierto es que sus 24 representaron un renacimiento, puesto fue en esta etapa en la que su novia, Cazzu, quedó embarazada de Intí, su hija, así como también se le vio salir adelante de los distintos vicios que lo estaban consumiendo, como es el caso del alcoholismo y el tabaquismo; también se sometió a diferentes procesos para retirarse los múltiples tatuajes que tenía en el rostro.

Un poco más sobre Christian Nodal

Christian Jesús González Nodal, es originario de Caborca, Sonora. Desde muy joven, descubrió su pasión por la música, al componer el tema Te Fallé, cuando apenas tenía 13 años. En el año 2017 lanzó su primer sencillo, Adiós Amor, el cual lo llevó a la fama definitiva, mismo que se posicionó como uno de sus más grandes éxitos. Asimismo, el intérprete es un gran fanático del anime, especialmente de One Piece, siendo que su personaje favorito es ‘Zoro’.

