Jennifer Lopez se burla de sus 'múltiples' matrimonios en 'Can't Get Enough' su nuevo video musical

Estados Unidos.- Jennifer Lopez, la superestrella de la música y el cine, lanzó oficialmente el primer sencillo de su esperado álbum This Is Me... Now. La canción, titulada Can't Get Enough, viene acompañada de un video cinematográfico en el que JLo no teme burlarse de su vida amorosa y sus múltiples matrimonios.

Dirigido por Dave Meyers, el video comienza con una escena de boda bajo la lluvia, donde Lopez pronuncia sus votos matrimoniales. La narrativa se centra en la disposición de la artista a encontrar el amor rápidamente y casarse una y otra vez. La música comienza con Jennifer bailando con Derek Hough y presenta a otros dos "novios" en la pista de baile, jugando con la realidad de los matrimonios anteriores de la cantante.

El video incorpora humor cuando un invitado pregunta si "a la tercera va la vencida" en referencia a los matrimonios de Lopez. Durante el lanzamiento del ramo, alguien comenta de manera jocosa: "¡No lo atrapes! Está maldito". Al final, el video avanza rápidamente a una escena de terapia de pareja, donde los diferentes "cónyuges" de Lopez expresan lo que no les gusta de ella.

La letra pegajosa de Can't Get Enough se entrelaza con la melodía alegre, interpolando la canción I'm Still in Love With You de Alton Ellis, revisitada en 2002 por Sean Paul y Sasha. La canción fue coescrita y producida por JLo en su estudio casero junto a Rogét Chahayed, HitBoy y Jeff 'Hitty' Gitelman, contando con la colaboración de varios artistas.

Este lanzamiento marca el regreso de Jennifer Lopez a la escena musical con su primer álbum desde A.K.A. de 2014. This Is Me... Now" se lanzará el 16 de febrero, acompañado de una película homónima. La artista, además de compartir la nueva música, ha prometido revelar aspectos íntimos y reflexiones sobre su pasado, relaciones y viaje emocional en las últimas dos décadas.

El proyecto, anunciado por primera vez en un artículo de portada de Vogue, se describe como una "especie de sujetalibros" de su álbum anterior y como una "odisea musical" al estilo de The Wall de Pink Floyd. Lopez ha expresado que este álbum representa su crecimiento emocional y espiritual a lo largo de los años, explorando sus experiencias pasadas, relaciones fallidas y celebrando el amor con su característica voz poderosa.

Fuente: Tribuna