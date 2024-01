Kristen Stewart le llama “muy gay” a la película que la catapultó a la fama, 'Crepúsculo'

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En una reciente entrevista con Variety, la talentosa actriz Kristen Stewart, nominada al Oscar, se abrió sobre varios aspectos de su carrera cinematográfica, desde su participación en la icónica franquicia Crepúsculo hasta su experiencia en la versión reiniciada de Los Ángeles de Charlie.

Stewart, de 33 años, quien salió del armario en 2017, hizo revelaciones sorprendentes sobre su experiencia en Crepúsculo, la saga de vampiros adolescentes que la catapultó a la fama en 2008. "Solo puedo verlo ahora, no creo que necesariamente haya comenzado de esa manera, pero también creo que el hecho de que yo estuviera allí, se estaba filtrando", expresó la actriz, reconociendo lo que describe como una película "muy gay".

'Crepúsculo'

Además, la estrella no escatimó palabras al expresar su descontento por su participación en la versión de 2019 de Los Ángeles de Charlie, dirigida por Elizabeth Banks. "Odiaba hacer esa película. No sé qué más decir", confesó sin rodeos. Stewart elogió la versión original de 2000, protagonizada por Cameron Diaz, Lucy Liu y Drew Barrymore, destacando que "no se puede tocar eso". A pesar del reinicio de 2019, que no logró impresionar ni en taquilla ni con la crítica, Stewart defendió la decisión como "una buena idea en ese momento".

La actriz también compartió sus reflexiones sobre la franquicia Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer, destacando el aspecto subyacente de opresión y deseos autodestructivos. "Quiero decir, Jesucristo, Taylor [Lautner] y Rob [Robert Pattinson] y yo, y está tan escondido y no está bien", reveló, subrayando la complejidad temática de la historia.

Kristen Stewart también abordó su salida del armario en 2017 durante su monólogo en Saturday Night Live. Explicó que quería encarar el tema de una manera divertida, sin la necesidad de enfrentarse a una entrevista convencional. "Lo rompí, sola", enfatizó, destacando su deseo de controlar la narrativa y evitar la explotación mediática.

La actriz, actualmente comprometida con Dylan Meyers, compartió sus pensamientos sobre la curiosidad pública sobre su identidad sexual, revelando que, a pesar de estar abiertamente con su novia en ese momento, se sintió frustrada por el interés indiscreto en su vida personal.

En cuanto a sus próximos proyectos, Stewart protagonizará junto a Steven Yeun el romance de ciencia ficción Love Me. Posteriormente, se sumergirá en el thriller de Rose Glass, Love Lies Bleeding, donde interpretará a Lou, un gerente de gimnasio aislado que se enamora de la fisicoculturista Jacki (Katy O Brian).

Kristen Stewart continúa desafiando los límites en su carrera, explorando diversos géneros y personajes, consolidándose como una figura influyente y talentosa en la industria del cine.

Fuente: Tribuna