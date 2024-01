La estrella de 'House of the Dragon', Milly Alcock, sería la nueva 'Supergirl' de James Gunn

Comparta este artículo

Estados Unidos.- James Gunn, el visionario director detrás de éxitos como Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad, está en la búsqueda de la próxima Supergirl para su visión oscura y reiniciada del Universo Extendido de DC (DCEU). Según informes de Deadline, las pruebas de pantalla para el papel icónico están a punto de comenzar, y tres actrices se encuentran en la mezcla: Milly Alcock, Emilia Jones y Meg Donnelly.

El casting de Supergirl es parte de los ambiciosos planes de Gunn y el codirector de DC, Peter Safran, quienes tienen la intención de adaptar Supergirl: Woman of Tomorrow para el DCEU reiniciado. La película, basada en la serie de cómics de Tom King, promete una representación más oscura y profunda del personaje.

Aunque se especula que Supergirl podría realizar un cameo antes de obtener su propia película independiente, las pruebas de pantalla se llevarán a cabo en el próximo mes, y el resultado podría tener un impacto significativo en el futuro del personaje en la pantalla grande.

Las Aspirantes al Icono de Supergirl

- Milly Alcock: La actriz australiana ganó reconocimiento por su papel como la joven Rhaenyra Targaryen en la serie de HBO House of the Dragon. Su habilidad para encarnar personajes complejos y su experiencia en la pantalla grande la posicionan como una fuerte contendiente.

- Emilia Jones: Originaria de Inglaterra, Jones capturó la atención con su interpretación principal en CODA, la película ganadora del Premio de la Academia en 2021. Su versatilidad actoral y su experiencia en proyectos exitosos, como Locke and Key de Netflix, la convierten en una candidata destacada.

- Meg Donnelly: La actriz no es ajena al universo de DC, ya que anteriormente prestó su voz al personaje de Supergirl en películas animadas como Legion of Superheroes y Justice League – Crisis on Infinite Earths – Part One. Su experiencia previa con el personaje y su trayectoria en comedia y drama la colocan como una opción intrigante.

James Gunn y Peter Safran anunciaron la película Supergirl: Woman of Tomorrow durante el día de prensa del estudio el 31 de enero de 2023. La historia explorará la diferencia entre Superman y Supergirl, presentando una versión más intensa y compleja de esta última, criada en condiciones más adversas en comparación con el Hombre de Acero.

Aunque el casting de Supergirl está en sus primeras etapas, la elección de la actriz adecuada para el papel es crucial para establecer la dirección y el tono de la película. Los fanáticos esperan con anticipación para descubrir quién llevará la capa de la Kryptoniana y cómo esta interpretación única de Supergirl se integrará en el DCEU reiniciado.

