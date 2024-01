Marisa Abela deslumbra como Amy Winehouse en el primer teaser trailer de 'Back to Black'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Marisa Abela se prepara para asumir su papel más desafiante hasta el momento al personificar a la icónica Amy Winehouse en la anticipada película biográfica Back to Black. El primer adelanto de la película dirigida por Sam Taylor-Johnson ha llegado, revelando un vistazo emocionante al viaje de Winehouse desde sus humildes comienzos en el norte de Londres hasta convertirse en una leyenda musical.

La película, programada para su estreno en varias fechas de abril y mayo, se centra en el ascenso y la vida tumultuosa de Winehouse, explorando su viaje a la fama con el álbum homónimo Back to Black y destacando su complicada relación con su exesposo Blake Fielder-Civil.

Marisa Abela, conocida por su destacado papel en la serie original de HBO Industry, se enfrenta al desafío de personificar a la incomparable Amy Winehouse. Desde sus primeras actuaciones en la escena del jazz londinense hasta la consagración global con Back to Black, el teaser ofrece una visión de la transformación de Abela, quien ha tomado con maestría el peinado de colmena y el característico lunar de Winehouse.

La película Back to Black tiene como objetivo capturar la esencia del innovador ícono del jazz moderno, revelando los altibajos de su meteórica carrera musical. La narrativa se sumerge en el proceso creativo y las experiencias personales que inspiraron canciones como Rehab y You Know I'm No Good, hitos que definieron la carrera de Winehouse.

La producción de Back to Black ha reunido un elenco sólido que dará vida a personajes clave en la vida de Amy Winehouse. Jack O'Connell asumirá el papel de Blake Fielder-Civil, el exesposo de Winehouse, y la película explorará la relación tóxica marcada por el abuso, las drogas y el alcohol.

Con Eddie Marsan y Leslie Manville también en roles protagonistas, la película promete una representación fiel y respetuosa de la vida de la legendaria cantante. La directora Sam Taylor-Johnson, respaldada por su experiencia en películas biográficas como "Nowhere Boy", se asocia nuevamente con el guionista Matt Greenhalgh para este proyecto tan esperado.

El papel de Amy Winehouse marca un hito significativo en la creciente carrera de Marisa Abela. Desde su participación en la exitosa serie "Industry" hasta asegurar un lugar en la destacada producción cinematográfica Barbie de Greta Gerwig, Abela ha demostrado su versatilidad y talento en la pantalla.

Back to Black llegará a los cines en diversas fechas, comenzando en el Reino Unido y Polonia el 12 de abril, seguido de estrenos en Alemania, los Países Bajos, Francia y Nueva Zelanda en las semanas subsiguientes. La película se proyectará en los cines de Estados Unidos el 10 de mayo a través de Focus Features.

Los fanáticos y admiradores de la incomparable Amy Winehouse esperan con ansias este retrato cinematográfico, que promete ofrecer una interpretación sensible y auténtica de la vida y legado de la aclamada artista. Con Marisa Abela asumiendo el desafío de personificar a Winehouse, Back to Black se perfila como un hito en la representación biográfica de figuras musicales icónicas en la gran pantalla.

