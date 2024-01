"Merece la cárcel": Nicola Porcella arremete contra el agresor de Paola Suárez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del entretenimiento está indignado con la situación que enfrenta Paola Suárez, quien desde la madrugada de ayer 10 de enero permanece hospitalizada en León, Guanajuato, tras recibir una brutal golpiza de parte de su pareja, quien le provocó severas lesiones en el rostro y cuerpo que le podrían dejar importantes secuelas.

De acuerdo a la integrante del clan de 'Las Perdidas', ambos discutieron y José de Jesús Castro Gómez le habría intentado robar sus ahorros, por lo que ella buscó impedirlo y comenzaron a forcejear, lo cual trascendió a golpes, él presuntamente la encerró en un cuarto para huir y en su desesperación la llamada 'Patas' se lazó desde el balcón de un segundo piso para darle alcance.

Hasta ahora se sabe que la famosa tiene fracturada la nariz y el tabique desviado, por lo que requiere una cirugía urgente, además de que podría perder la vista de uno de sus ojos ya que presenta un hematoma y los médicos se encuentran a la espera de que se desinflame para poder dar un mejor diagnóstico e intervenirla.

Nicola Porcella es un gran amigo de Wendy Guevara y conoce a todas las chicas del clan, por lo que al enterarse de la noticia quedó sumamente afectado y lo compartió con sus seguidores a través de un live: "Medio mucho coraje y rabia, sé que mi amiga es Wendy y me asusta que le pueda pasar algo. Me da mucha pena lo de Paola, estoy cansado de los transfeminicidios, espero que se haga justicia porque Paola es una gran mujer que ha salido adelante con mucho esfuerzo, teniendo mucho en contra".

El peruano no comprende que existan hombres capaces de golpear a las mujeres, es por eso que siente impotencia de no poder enfrentar al novio de Suárez para que vea que no debe abusar de quienes tienen menor fuerza: "Me encantaría verlo cara a cara y decirle 'A ver, conmigo', porque no se hace eso con una mujer y me da mucha pena, porque según sé le quiso robar y yo sé lo que le cuesta hacer eso".

Finalmente, el exintegrante de La Casa de los Famosos México le pidió a sus seguidores que difundan la imagen del agresor de Paola Suárez, pues espera que la justicia lo castigue por sus actos y que la influencer pueda recuperarse: "Le mando muchas fuerzas, porque es una gran mujer y se merece lo mejor del mundo y de verdad espero que se haga justicia, creo que ese muchacho merece la cárcel y nada menos, así que tratemos de apoyar. Basta de transfeminicidios y de tanta violencia".

