Shanna Moakler destapa infidelidades de Travis Barker e involucra a Kim Kardashian

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En una reciente aparición en el podcast Dumb Blonde, Shanna Moakler, la ex esposa del baterista de Blink-182, Travis Barker, realizó acusaciones impactantes sobre supuestas infidelidades del músico. La modelo de 48 años afirmó que durante los últimos días de su matrimonio, recibió mensajes de texto entre Travis y Kim Kardashian, alegando que él intentaba organizar una cita en la casa de una de las hermanas de Kim.

Según Shanna, los mensajes indicaban que Travis y Kim planeaban encontrarse en la residencia de la hermana de la celebridad. Aunque previamente había hecho afirmaciones similares, Moakler aseguró que estaba trabajando en su relación con Travis en ese momento.

Travis y Shanna

Shanna Moakler no especificó quién le envió los mensajes ni cómo llegaron a sus manos, pero sostuvo que, al confrontar a Travis, este supuestamente eliminó las versiones originales de su teléfono. También afirmó haber llamado a Kim para abordar el asunto, y según Moakler, Kim respondió negando la conexión y expresando: "No me gustan los hombres blancos".

Tanto Travis Barker como Kim Kardashian han negado anteriormente cualquier relación romántica. Barker, actualmente casado con la hermana mayor de Kim, Kourtney Kardashian, ha sostenido que su amistad con Kim no se convirtió en algo físico.

Shanna Moakler también recordó haber atrapado a Travis con Lindsay Lohan durante su relación, alegando que siempre regresaban el uno al otro. Moakler explicó que intentó superar los problemas en su matrimonio debido a su profundo amor por Barker, incluso durante sus primeros días con Kourtney Kardashian.

Kim Kardashian

La entrevista también reveló acusaciones de Moakler sobre Travis Barker y Paris Hilton, alegando que Barker tuvo un romance con Hilton mientras perseguía a Kim Kardashian. Shanna calificó a la familia Kardashian-Jenner como "repugnante" y expresó su descontento hacia ellos.

Shanna Moakler y Travis Barker estuvieron casados desde 2004 hasta 2008, manteniendo una relación intermitente hasta su divorcio. Las recientes revelaciones de Moakler arrojan luz sobre las complejidades y desafíos en su pasado matrimonio, incluyendo eventos que afectaron la relación incluso después de su separación.

Fuente: Tribuna