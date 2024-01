Siempre fue violento: Mamá y chofer de Paola Suárez reaccionan a la golpiza que recibió

León, Guanajuato.- Paola Suárez se encuentra sumamente delicada desde la madrugada del miércoles 10 de enero, tiempo en el que fue ingresada de emergencia a un hospital por las múltiples lesiones que presenta en el rostro y cuerpo, las cuales fueron provocadas por su pareja luego de que tuvieran una discusión a escasas horas de que se habían comprometido.

La integrante del clan de 'Las Perdidas' tiene fracturas en la nariz y el tabique desviado, razón por la que tendrán que someterla a cirugía, además de que existe una amplia posibilidad de que pierda la vista de uno de sus ojos por el hematoma que presenta, aunque esto todavía no se confirma ya que los doctores están en espera de que su rostro se desinflame para dar un mejor diagnostico e intervenirla.

De acuerdo a Wendy Guevara y otras de sus amigas, ambos habrían peleado y Paola al ver que su novio intentaba robarle sus ahorros decidió enfrentarlo para impedirlo, pero lo que recibió fueron golpes y aun así al ver que se marchaba con su dinero, optó por lanzarse del balcón para alcanzarlo, así que cayó sobre su camioneta.

Así quedó Paola Suárez | Imagen especial

Sin embargo, José de Jesús Castro Gómez, pareja de Suárez convocó a algunos medios locales por la noche a las afueras de la Fiscalía de Guanajuato, donde dio su versión en la que indica que ambos estaban drogados y comenzaron a pelear, ella lo habría intentado asfixiar, por lo que en aras de defenderse la habría aventado y su rostro se habría impactado con una lámpara, además también destacó que fue ella misma la que se lanzó del balcón y todo estaría grabado por las cámaras de la casa de la famosa.

Mamá de Paola Suárez reacciona

La señora Montse Suárez se enteró de lo ocurrido con su hija muchas horas después, debido a que no querían alterarla por los problemas de salud que tiene, pero debido a que el caso comenzó a difundirse por todos los medios, fue uno de los amigos de la llamada Patas quien le dio la mala noticia y está por viajar a León para acompañarla en su recuperación.

Al borde del llanto, la madre de Paola indicó que su hija ninguna chica trans merece pasar por una situación así, además destacó que la influencer siempre ha sido muy generosa con la gente y con su entonces pareja, a quien asegura ya haberle visto actitudes violentas, razón por la que dejó de ser de su agrado desde hace algún tiempo.

Desde la vez pasada mi Pao ya se había enojado con este chico, yo no había querido hablar nada, este chico ya había tenido problemas con mi Pao, habían terminado, incluso para antes de la Navidad yo había comentado que íbamos a convivir en familia y no pasó nada de eso porque se enojaron y tuvieron problemas, algo así, no llegaron a mucho pero yo también me molesté porque fue a mi casa a patearme la puerta y es algo que no quería dar a conocer", confesó.