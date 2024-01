"Tengo Miedo": Federica Quijano es golpeada por su hijo y muestra sus lesiones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La integrante del grupo Kabah, Federica Quijano decidió convertirse en madre desde hace algunos años y adoptó a dos pequeños, uno de ellos fue diagnosticado con autismo a sus cuatro años, por lo que ha tenido que aprender a tratarlo, aunque el proceso no ha sido fácil y recientemente fue agredida por él.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió con sus seguidores que su hijo Sebastián tuvo una importante crisis, por la cual se tornó violento y terminó causándole algunas lesiones por lo que incluso tuvo que recibir atención médica, así que se encuentra preocupada por las reacciones que el adolescente tiene ya que teme que pueda volverla a lastimar o que lo haga con su hermana.

Sebastián se puso muy muy agresivo en la mañana y me dio un gran cabezazo en el brazo, entonces estoy aquí en el hospital a ver qué me pasó", mencionó Federica.

Después de unas horas, la intérprete de La Calle de las Sirenas notificó que tuvo una tendinitis y aunque afortunadamente su brazo no se fracturo, sí tiene mucho dolor y ahora tiene un inmovilizador: "Estoy tan enojada con él, furiosa con él y también entiendo que tiene una discapacidad pero aunque sé que tiene esa discapacidad, evidentemente no deja de dolerme, o no dejo de responder de una manera humana, con coraje (...) él ni siquiera se está dando cuenta que está lastimándome así y al rato se da cuenta y se siente mal", comentó y dijo que ahora pasará unos días de reposo para recuperarse.

Por esta situación, Federica Quijano reconoció que ser madre de un autista no es algo fácil, pues cuando vienen estas crisis reflexiona y le preocupa su futuro: "A veces como mamá azul es una montaña rusa, hay días que Sebastián está increíble, porque lo ves a los ojos y te corresponde (...) y hay otros días como este que crees que no has avanzado nada y que todos los logros que creíste haber conseguido van para atrás".

A pesar de las difíciles situaciones que ha enfrentado al tener bajo su cuidado al pequeño, la hermana de Apio Quijano nunca pensó en regresarlo y ha decidido esforzarse para darle un buen futuro y es uno de los motivos por los que decidió incursionar en la política, pues su intención es promover los derechos de las personas con capacidades diferentes, así como otras causas que abandera como el cuidado animal y el apoyo a las mujeres.

