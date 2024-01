Traición en Televisa: Galilea Montijo apoyaría a Anette Cuburu en contra de Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta han afirmado que en Televisa acaba de vivirse una polémica traición, debido a que en redes sociales ha circulado que la famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora, Galilea Montijo, a través de sus cuentas de estas habría mostrado su apoyo total a la polémica conductora, Anette Cuburu, en su actual guerra en contra de la también actriz y presentadora, Andrea Legarreta.

Como se sabe, hace una semana comenzó esta serie de dimes y diretes entre las presentadoras, debido a que la exintegrante de Venga la Alegría en una entrevista afirmó que Legarreta tenía más de dos décadas siendo amante de un alto mando de la empresa San Ángel, a lo cual Andrea salió para desmentir por completo estas situaciones e incluso retó a su hater que presentara las pruebas para comprobar tal acusación.

Ante este hecho, Cuburu empleó su cuenta de Instagram para lanzar un comunicado en el que expresa que todo lo que siente de sus palabras: "No tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas, lo que le tenía que decir se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil; el amor se trabaja, se gana, se construye. Nada tiene Dios que perdonarme, no se preocupen, la verdad siempre sale a la luz".

Anette lanza comunicado contra Legarreta. Instagram @anettecuburu

Y ahora, este jueves 11 de enero lo que ha causado un gran revuelo sobre este pleito, es el hecho de que aparentemente la conductora del programa Hoy recibiría una traición por parte de su colega más polémica, Montijo, debido a que a través de la cuenta X, antes Twitter, de La Portada AI1, se compartió que la supuesta gran amiga de Andrea le dio 'like' al comunicado en contra de Legarreta anteriormente mencionado.

Ante este hecho, la presentadora de Netas Divinas no se ha pronunciado, pero los seguidores de la cuenta antes mencionada han tachado de "traidora" a Legarreta y muchos han comenzado a expresar que debería de ser ella la primera en apoyar Andrea, pues supuestamente también tendría 'mucha cola que le pisen' y que en el caso de Inés Gómez Mont y amoríos con gente del narco, su colega la apoyo.

Galilea es acusada de traición. Twitter @LaPortadaIA1

Fuente: Tribuna del Yaqui