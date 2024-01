VIDEO: El esposo de Mariazel la exhibe en redes con momento bochornoso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de Televisa, Mariazel Olle Casals se volvió tendencia en las últimas horas en redes sociales, debido a un bochornoso video que compartió su propio esposo, Adrián Rubio, quien decidió exponer uno de sus momentos más íntimos que reflejan la buena relación que tienen ya que constantemente se hacen bromas que los mantienen unidos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el actor colgó el material en el que se le ve a la famosa recostada en su cama, por lo que algunos usuarios pensaban que se trataría de algo romántico, pero la sorpresa fue que la llamada 'Hermana Disfuncional' soltó una de sus necesidades fisiológicas y Rubio lo grabó todo, por lo que no dudó en notificarle que había presenciado todo.

"No creas que no lo olí, eh, ¡Qué pedorra eres!", comentó el famoso y de inmediato Mariazel volteó avergonzada entre risas y se sorprendió al ver que estaba siendo captada y se limitó a decir "¡Ay, se me cayó!", además de que intentó impedir la grabación ya que se sintió exhibida, pero sus esfuerzos estuvieron demás ya que ahora todo Instagram la ha visto, además de que fue tal el furor que diferentes cuentas comenzaron a difundirlo en otras plataformas.

Tal como era de esperarse, este clip causó opiniones encontradas en la red, pues mientras algunos usuarios mostraron diversión, otros criticaron a Adrián por mostrar de esa forma a su pareja: "Hasta acá llegó el olor", "A todos se nos salen", "Eso es nivel de confianza en pareja", "Un pedo no lo para ni tránsito", "Es algo muy normal", "Se manchó Adrián con su video", "Mariazel tu esposo se llevó el Oscar al exponerte así", se lee entre los comentarios.

Sin embargo, Mariazel dejo en claro que tomó la broma con humor ya que lo reposteó en su cuenta, donde su esposo escribió: "Una pruebita más de nuestro amor. Te amo", mientras que su hija se burló de lo sucedido y comenzaron a discutir quién es el más "p…dorro" de la familia, dando muestra de la divertida relación que tienen.

Mariazel y Adrián Rubio son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, pues llevan 18 años juntos y procrearon una hija que a sus escasos 11 años busca seguirles los pasos dentro de la pantalla chica, así que aunque no quisieron casarse debido a que no creen en el matrimonio, el amor y el respeto que se tienen los mantiene unidos.

Fuente: Tribuna