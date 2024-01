Adiós TV Azteca: Tras volverse hombre, villana de Televisa regresa "irreconocible" a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien se encontraría vetada de TV Azteca por un problema con Pati Chapoy, sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que este viernes 12 de enero apareció en el programa Hoy y compartió una fuerte noticia. Se trata de la controversial Gaby Spanic, quien sorprendió con un brutal cambio físico y negó que se trate de una cirugía estética.

Su primer éxito en la televisora de San Ángel fue el melodrama La Usurpadora, pero luego se unió a otros grandes proyectos como Por tu amor, La Intrusa y Soy tu dueña. Mientras que en la televisora del Ajusco realizó telenovelas como Emperatriz, La Otra Cara del Alma y Siempre tuya Acapulco, hasta que acabó vetada por una problemática con su contrato. Además se especula que ahora estaría 'congelada' otra vez porque en 2023 tuvo un encontronazo con Pati Chapoy.

A lo largo de toda su carrera, Gaby ha enfrentado diversos comentarios sobre un supuesto abuso de Botox y cirugías y es que hay un evidente cambio físico desde que inició su carrera. Tras múltiples especulaciones, este viernes 12 de enero la originaria de Venezuela reapareció en el programa Hoy para defenderse de los comentarios y presumió que en los últimos meses ha bajado de peso gracias a que se sometió a un riguroso régimen.

Bajé de peso, soy muy rigurosa, tiene qué ver con mucha disciplina".

Antes y después de Gaby Spanic

Y para comprobar que es verdad, Spanic envió un contundente mensaje: "Hay envidiosas que dicen 'toda operada', no mijitas, es disciplina, hago 20 horas de ayuno, camino 20 kilómetros a la semana". Cambiando un poco de tema, la también cantante y empresaria explicó que en el terreno sentimental se encuentra muy bien y que su novio estará visitándola para el mes de febrero: "Todo muy bien, ya viene a visitarme... me falta el aire".

Por último, Gaby habló de la polémica que tuvo con Geraldine Bazán a quien señaló de haberle quitado un novio. La venezolana afirmó ante las cámaras de Hoy que no hablará más del tema y mucho menos de la ex de Gabriel Soto: "Eso está en la conciencia de ella, y la mía está tranquila, yo no le voy a dar dimes y diretes a esa cuestión, si ella se lo tomó personal, yo no", expresó la icónica villana de telenovelas.

