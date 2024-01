Ahogada en llanto, Paola Suárez hace dura confesión tras ataque de su ex: "Lo quiero mucho"

Comparta este artículo

León, Guanajuato.- Ahora que ya fue dada de alta del hospital luego de la presunta golpiza que recibió a manos de su prometido José de Jesús Castro Carmona, la influencer Paola Suárez reapareció y se mostró destrozada ante esta situación. Se sabe que la integrante de 'Las Perdidas' podrá recuperarse en casa de las lesiones que sufrió durante el ataque de su exnovio, quien la agredió a unas horas de haberle propuesto matrimonio.

Hace un par de horas la originaria de León apareció en sus redes y rompió en llanto al confesar lo consternada que se siente por lo que sucedió con su ahora expareja sentimental: "Muchas personas pueden estar pasando por lo mismo que yo estoy pasando o llegaron a pasar... estoy aquí echándole ganas comadres, pero… lo que yo sí les puedo decir es que me siento muy mal… nunca pensé que la persona que yo quería mucho y daba todo por él… me llegara a hacer esto".

Tras revelar que su madre y hermano son quienes la están cuidado en su domicilio, se sinceró sobre el duro momento que está viviendo, sobre todo porque aún sigue sintiendo amor por su presunto agresor: "Créanme que yo me siento muy mal… porque yo a esa persona yo la quería mucho, o la quiero, no me escuchan mis amigas, si no ya me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro".

A mí me gustaba ir mucho a la casa de su mamá, porque me la pasaba a gusto con sus hermanos, algo muy bonito, pero está persona siempre ha sido un poco agresiva", agregó.

Acto seguido, la youtuber externó su preocupación por las consecuencias legales que pueda tener Castro Carmona tras el altercado que protagonizaron. "No sé, me desespero, no sé qué hacer, me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar, créanme que hasta, no sé, me siento como pendej... o estúpida porque no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño… yo siempre se lo dije a él 'yo te quiero mucho, no te quiero perder, hay que llevarla bien'".

Asimismo, Suárez reveló que el video de su compromiso matrimonial no fue tan genuino como se pensó en un principio. “Por algo pasan las cosas… y un día antes, ya ven que hay video donde él me está pidiendo matrimonio, yo ya sabía de eso, no era algo de eso como de 'ay me sorprendí', no, él y yo ya lo sabíamos, pero no lo habíamos hecho público, entonces se día por andar tomando y en la fiesta lo hicimos público, no teníamos fecha, según es día pusimos fecha”, detalló.

Tras señalar que no puede brindar declaraciones sobre el altercado que sostuvo con José de Jesús por la denuncia que interpuso en su contra, Suárez externó su confiesa en que pronto se conocerá toda la verdad de su caso: "Los videos que van a salir más adelante, yo no los he querido ver… pero ya me dijeron cómo estuvo todo y cómo me hizo, pero yo no he querido ver los videos, ahorita los videos los tiene la Fiscalía… pero Ropero, mi chofer, ya vio los videos, me platicó, le dije ‘no quiero verlos'…".

Voy a sentir feo, voy a sentir muy feo ver a una persona que supuestamente te quiere y hace todo por ti, ver que trate de esa manera, que te golpee y haga", dijo llorando.

Finalmente, la influencer confesó: "No sé qué vaya a pasar conmigo… yo estoy muy triste, me siento mal… no sé ni cómo desahogarme, o qué hacer, como quisiera que todo esto fuera un sueño y que me despertaran, que me dijera mi mamá 'hijo, despiértate, ya no llores, todo fue un sueño', pero no es así, todo esto pasó".

Fuente: Tribuna