Anette Cuburu asegura que ella y Erik Rubín "son buenos amigos" pese a pleito con Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 12 de enero la conductora Anette Cuburu reapareció ante la prensa y volvió a hacer contundentes declaraciones sobre su problemática con Andrea Legarreta, pese a que días atrás aseguró que no volvería a hablar al respecto. En esta ocasión, la originaria de Mexicali, Baja California, también habló de Erik Rubín, ex de Andy, pero de él mencionó maravillas y relató que con el cantante tiene una excelente relación.

Hace varias horas Anette ofreció una rueda de prensa para la promoción de su nueva obra de teatro Hijas de su madre y como era de esperarse, los reporteros no perdieron oportunidad de sacar a flote el tema de sus problemas con Legarreta. Anette mencionó que ya no tenía interés en seguir hablando de esta controversia, pero sí dio unas palabras: "Yo siempre he sido una buena persona y a la gente buena le va bien, nunca le he hecho daño a nadie, no me meto en la vida de nadie".

Además, no dejó pasar la oportunidad de volver a señalar que ella perdió su trabajo en el programa Hoy por culpa de Andrea: "Nunca le quitaría el trabajo a nadie, antes me muero porque sé lo que cuesta tener un trabajo en la vida y que todos tenemos que sacar adelante cosas, no soy una persona de mal, pero siempre voy a defender a mis hijos", explicó. Por otro lado, la conductora fue cuestionada sobre los comentarios que surgieron sobre que las hijas de Andy no son de Erik.

Y es que luego de que 'La Cuburu' comentara que Andy tiene un romance con poderoso ejecutivo de Televisa, muchos comenzaron a especular que Nina Rubín en realidad era hija de este sujeto. "Yo nunca mencioné a ningún niño, en ninguna entrevista, ni en el comunicado, más que a los míos, jamás mencionaría a ningún otro niño", declaró la expresentadora del programa Venga la Alegría al respecto.

Finalmente, Anette resaltó que su único problema ha sido con Andrea, pues asegura que con el exintegrante de Timbiriche tiene una excelente relación: "A Erik lo adoro, me cae perfecto, me parece un caballero e hizo lo correcto, de salir a dar un comunicado defendiendo a la madre de sus hijos, así que lo felicito, yo no tengo nada contra Erik Rubín más que admiración como artista y siempre hemos sido buenos amigos", afirmó la presentadora cachanilla.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes