'Exatlón México': Mati Álvarez sería hospitalizada; su terrible lesión la dejaría fuera

Ciudad de México.- Tal parece que el Exatlón México va a perder a varios de sus integrantes debido a lamentables accidentes en sus pistas de competencia, debido a que a hace un par de horas se comenzó el rumor de que la querida integrante de los Rojos, Mai Álvarez, desgraciadamente en tiempo real habría sido hospitalizada al haber sufrido una terrible lesión que podría provocar que quede fuera del reality de TV Azteca.

Desde hace unas semanas la competencia grabada en las playas de República Dominicana se encuentra dando mucho de que hablar por sus accidentes y sus lesionados, pues Antonio Rosique ha despedido a varios atletas por este motivo. Aparentemente la siguiente en recibir estas palabras de aliento y de pronta recuperación sería Álvarez, pues se dice que en tiempo real tuvo un accidente que la llevó al hospital.

Según lo revelado por el canal de YouTube de Proyecto TV, Mati en una de las competencias contra los Contendientes, Azules, habría tenido un incidente que la lesionaría, aunque no mencionaron que día de la próxima semana podría salir ni en que parte del cuerpo recibió la lesión, afirmando que no estaría para nada bien y se está valorando incluso el sacarla del programa para su recuperación, que podría ser larga.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones y no se sabe si solamente fue un accidente que la dejará inhabilitada unos días para sanar, o si deberá de abandonar al equipo de los Famosos, los Rojos, dado a que el mensaje filtrado solamente señala que no estaría nada bien y que fue llevada al hospital para su revisión, además de pedir que dicha información no fuera filtrada, por lo que habría que esperar a la siguiente semana.

En caso de resultar cierto lo dicho anteriormente, en esta temporada serían tres leyendas las que abandonarían el reality deportivo, marcando un récord lamentable, pues se dice que Macky González, de los Azules, también se lesionó y fue llevada al hospital, al igual que Pato Araujo, el cual desgraciadamente sufrió un fuerte golpe en la cabeza que también podría dejarlo fuera, sin contar las recientes lesiones de Lizli Patiño y Diana Reza.

Fuente: Tribuna del Yaqui