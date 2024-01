'Exatlón México': Patricio Araujo sufrió una terrible lesión en tiempo real, ¿qué tiene?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Exatlón México es actualmente una importante plataforma para promover el deporte y los atletas que pasan por sus filas tienen la oportunidad de exponer ante millones de televidentes su talento, así como los logros que han tenido a lo largo de su carrera, pero no todo es miel sobre hojuelas a lo largo de la aventura.

Los que se atreven a aceptar el reto de pisar las famosas playas de República Dominicana, están obligados a enfrentarse a complicados circuitos, a través de pruebas sumamente exigentes, por lo que a pesar de que son atletas de alto rendimiento sus cuerpos llegan a sufrir los estragos y las consecuencias pueden ser graves sino tienen las precauciones necesarias.

Esta séptima temporada se ha tornado caótica, al punto que algunos fanáticos piensan que incluso hay una maldición, dado que en los últimos días hemos sido testigos de terribles accidentes, entre ellos la fractura de tobillo que dejó fuera a Diana Laura Núñez y recientemente Lizli Patiño, quien todavía no sabe si podrá seguir con su equipo tras luxarse el brazo, pero todo parece indicar que el capitán de los rojos se encuentra en una situación similar.

¿Qué tiene Patricio Araujo?

Tal como la mayoría lo sabe, el show no es en vivo y lleva días de grabaciones adelantadas, así que es posible saber lo que sucede en tiempo real gracias a las filtraciones, las cuales encendieron las alertas entre los fans del equipo de Famosos, dado que Patricio Araujo se presume que tuvo un fuerte percance durante una competencia.

Fue Keyla 'La Reyna de los Spoilers', quien a través de su cuenta de Facebook pidió oraciones por el exfutbolista, asegurando que se abrió la cabeza y lo habrían llevado a recibir atención médica, situación que no sería extraña ya que hemos visto situaciones similares e incluso más graves a lo largo de la historia del programa.

Patricio Araujo sufriría lesión en la cabeza | X @ExatlonMx

Hasta ahora se desconoce cuál es su estado de salud actual, así como su dictamen médico, por lo que no hay forma de saber si podrá seguir o no en la competencia, dado que cuando una lesión les toma varias semanas en sanar la producción opta por mandarlos a su casa para que se recuperen y no expongan su salud, por lo que tendremos que esperar a ver cuál es su situación.

Fuente: Tribuna