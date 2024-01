"Gordo ratero": Alejandro Camacho se harta y explota contra Paco Rueda tras supuesto robo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un reciente encuentro con la prensa, el reconocido histrión Alejandro Camacho hizo una fuerte declaración que dejó sin palabras a todo el público, ya que como pocas veces, el intérprete lanzó insultos y duros comentarios en contra de un colega. El exesposo de la fallecida Rebecca Jones se lanzó en contra de Paco Rueda una vez más, pues sigue acusando al joven actor de un fuerte robo.

Frente a las cámaras del matutino Sale el Sol, Camacho volvió a exigir justicia tras la denuncia que interpuso por el delito de fraude contra el ganador de Bake Off México: El gran pastelero, quien asegura sigue sin responder tras entregarle una suma importante de dinero hace más de cuatro años. El histrión de 69 años no dudó en externar su descontento contra Rueda y recalcó que él sigue sin hacer frente a su presunta estafa.

Sigue el tipo, no se ha parado, ya tiene una demanda penal y una demanda civil, pero es un ladrón, lleva cuatro años que me robó, no puedo decir la cantidad, pero me robó una cantidad considerable".

Don Alejandro comentó que lamentablemente, las autoridades no han dado avances a su caso: "Desgraciadamente vivimos en un mundo de muchos, y en un país de muchos rateros, y este tipo se ha dado… ha dejado plantado a sus abogados, ha dejado plantado a mis abogados, ha dejado plantada a la fiscalía, me ha dejado plantado a mí", expresó el intérprete de las novelas El Ángel Caído, Cuna de lobos, Muchachitas, Para volver a amar y Abismo de pasión.

A pesar de que años atrás Alejandro reveló que Paco intentó hablar con sus abogados para llegar a un acuerdo y terminar con el proceso ante las autoridades, en esta ocasión el también exactor de TV Azteca arremetió contra el joven. "Qué vergüenza que te acusen de ser un ladrón, yo no podría salir a la calle, yo no podría enfrentar o ver a los ojos a mi hijo, a mi hija, a ustedes que son la prensa. Si mi hijo hiciera una cosa así, sin tregua, cumples con lo que tienes qué cumplir".

Y sin importarle estar ante las cámaras, Camacho hundió a Paco: "¡Qué asco ser papá de ese gordo!, no, mi hijo es guapo, mi hijo es talentoso, y además, sobre todo, mi hijo no es un ratero, él sí”, declaró al respecto. Como se recordará, fue en 2022 cuando Alejandro Camacho reveló públicamente la forma en que aparentemente Rueda lo despojó de su patrimonio económico. "Era una inversión; le entré y, bueno, tuve que recurrir a la legalidad para que se haga efectivo. Eran intereses, pero luego ya con el capital ya no (me lo regresó). Lo esperé durante 23 meses, he tenido mucha paciencia porque involucraba amistad”, denunció en su momento el reconocido artista.

Fuente: Tribuna