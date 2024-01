Polémica en Televisa: Andrea Legarreta hace una terrible confesión y levanta una denuncia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se ha desatado una fuerte polémica, debido a que la reconocida actriz de melodramas y famosa presentadora, Andrea Legarreta, recientemente empleó sus cuentas en las redes sociales para compartir con sus millones de seguidores una terrible confesión en medio de sus problemas personales, aprovechando para levantar una denuncia pública de lo que le sucede.

Fue la noche del pasado jueves 11 de enero, cuando la famosa presentadora del programa Hoy empleó su cuenta de Instagram y en sus historias compartió un video en el que confesó que estuvo a nada de caer en una estafa y que le hackearan su cuenta de WhatsApp, además de advertirle a sus millones de seguidores que tuvieran cuidado con las estafas, denunciando el modo en el que estaban operando para engañarlos.

Para iniciar, la famosa actriz de Vaselina mencionó que le llamaron para pedirle un código, para entregarle su paquete, a lo que señaló cayó pues sí está en la espera de uno: "Un tipo disque de paquetería me dijo que me querían entregar un paquete; lo peor del caso es que sí había pedido un paquete. Me pidió que checara mi mail para ver si tenía un código que me enviaron. Le dije que no me había llegado nada, me preguntó si mi número recibía WhatsApp y le dije que sí".

Ante esto, señaló que ya comenzó a dudar, dado a que le dijeron que su código se lo enviarían por WhatsApp, y aunque sí les dio el código, comenzó a sospechar cada vez más, por lo que decidió verificar lo que sucedía, notando que su cuenta de la red social se estaba reiniciando, volvió a pedir su código de verificación y así logró evitar que se la robaran: "Chequé y mi WhatsApp se estaba como reiniciando, vuelvo a pedir el código de verificación (de la cuenta) y de esa manera fue que la recuperé. Tengan cuidado porque hay muchos pillos".

Pero eso no fue todo, pues poco después le llegaron testimonios de que había más celebridades que les había pasado igual, así como Linet Puente, compartiendo su testimonio junto a un mensaje en el que revelaba: "Hoy me enteré que mi jefa, Andrea Rodríguez, a Marthita Figueroa, a mi hermano... Ahora a ti. Gracias por compartir, a cuidarnos de estos rateros", aconsejando que activen la verificación de dos pasos.

Más artistas se suman a Andrea. Instagram @andrealegarreta

Fuente: Tribuna del Yaqui