Poncho De Nigris publica FOTO con fuertes heridas en el rostro; culpa a Adal Ramones

Monterrey, Nuevo León.- Si bien, Poncho De Nigris saltó a la fama después de su aparición en Big Brother, hace cerca de 20 años, el ahora influencer ha hecho de todo para mantenerse vigente en los medios y, de esta manera, labrarse una carrera en el espectáculo; sin embargo, un factor que ha sido constante en la vida del miembro del Team Infierno en las últimas dos décadas ha sido el escándalo, siendo que, entre los más sonados, se encuentra su supuesto romance con Irma Serrano ‘La Tigresa’ y su pleito con Adal Ramones.

Como algunos recordarán, hace unos días, la estrella de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) fue captada a las afueras del Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIME) mientras sostenía una discusión con el excondctor de Otro Rollo, esto luego de varios años de dimes y diretes entre ambos regiomontanos. Si bien, en aquel momento, la disputa no llegó a los golpes, la tarde del pasado jueves, 11 de enero, el actor de Central de Abastos compartió, en Instagram, una fotografía en la que acusó a Ramones de haberlo lesionado en el rostro.

Resulta ser que, en la imagen, se aprecia que De Nigris porta un par de heridas cerca del ojo, lo que llamó la atención de sus fanáticos, quienes inicialmente se manifestaron preocupados por él. Asimismo, en la zona del pie de página, se puede apreciar una pequeña descripción en la que Poncho acusa abiertamente a Adal Ramones, Adrián Marcelo, a su mamá y a Alfredo Adame, de haberle propinado una golpiza.

Créditos: Instagram @ponchodenigris

Como ya estarás intuyendo, la realidad es que nadie golpeó a Poncho, ya que, las supuestas lesiones eran, en realidad, maquillaje que De Nigris se colocó para realizar una dinámica en el casino en el que colabora. Aunque esto no impidió que Ramones se sumara a la broma, argumentando que si bien, él lo había golpeado, lo había hecho de una manera muy leve, para luego manifestarse preocupado y declarar: “Quiero pensar que es maquillaje para alguna serie o algo así". Por su parte, Poncho respondió:

"No te hagas tu me pegaste y me dejaste tirado y me escupiste jajajajajaja saludos te voy a demandar por esto."