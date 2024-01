¿Se acabó el amor? Juan Soler confiesa en 'Hoy' que no quiere casarse con Paulina Mercado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el pasado 2023 la pareja que más sorprendió al público del espectáculo mexicano fue la conformada por Juan Soler y Paulina Mercado ya que nadie se esperaba que este romance prosperara a tal grado de que él entregó un anillo de compromiso. A meses de compartir esta noticia, ahora el galán argentino compartió una fuerte revelación sobre su relación: No piensa casarse con la conductora.

A pesar de que Paulina y el actor de novelas como Cañaveral de pasiones, La Otra, Cuando me enamoro, Palabra de mujer y La fea más bella despertaron las sospechas de boda tras la entrega del anillo, ahora él compartió el verdadero motivo por el que no desea llegar al altar con la presentadora de televisión durante su reciente visita al programa Hoy para la promoción de la telenovela Tu vida es mi vida.

Soler fue cuestionado por Galilea Montijo y Andrea Legarreta sobre la posibilidad de que contrajera nupcias con Mercado, a lo que él de inmediato respondió: "Ese anillo es un compromiso de vida, adentro tiene grabado por siempre, para siempre, no va a haber boda… no voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado", expuso el exesposo de Maky Moguilevsky.

Asimismo, Soler compartió detalles del momento en que se comprometió con la aún conductora del programa Sale el Sol: "Yo me enfrenté al compromiso ese, frente a mis hijas, frente a los hijos de Paulina y frente a la gente que realmente me ama, no quiero ni un juez ni un cura. Nunca va a haber un casamiento, pero sí es un compromiso de vida, sí, sí es un anillo de compromiso", contó el también conductor argentino.

Ante la duda si harán una ceremonia para unir sus vidas simbólicamente, tal como lo han hecho otros famosos, el histrión que está próximo a cumplir 58 años de vida, bromeó y dijo: "Quién sabe, quizás un brindis, o como hizo Paul, que se fue solo, se metió bajo la alfombra y salió casado". Finalmente, Soler manifestó que se encuentra tan feliz en su relación que rompió una de sus promesas profesionales, pues siempre pensó que trabajar con la pareja era incorrecto, y ahora disfruta de los videos que realiza junto a Mercado para su canal en YouTube.

