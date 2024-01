Shock en Televisa: Galilea Montijo se confiesa al aire y Consuelo Duval le da fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz de melodramas y polémica presentadora, Galilea Montijo, acaba de dejar a todo Televisa y sus millones de fans en completo shock, debido a que en pleno programa al aire realizó una muy inesperada confesión con respecto a su vida privada y como se ha manejado con sus anteriores parejas, por lo que su colega, la también actriz y conductora, Consuelo Duval, le mandó un fuerte mensaje.

No cabe lugar a dudas que si se habla de polémicas amorosas, Montijo es una de las primeras celebridades en la extensa lista en aparecer, pues mucho se ha hablado de antiguos novios, especialmente su supuesta tóxica relación con el exfutbolista del América, Cuauhtémoc Blanco, con el que incluso iba a llegar al altar, y evidentemente su exesposo y padre de su hijo único, el funcionario público, Fernando Reina.

Y ahora, durante el más reciente programa de las Netas Divinas, se le comentó qué era de lo que más se arrepentía al tomar decisiones en cuestiones económicas, y aunque ella no hizo mención específica de algún novio en particular, señaló que había varios casos con sus exparejas que le gustaría cambiar, destacando que ya todos sabían que fue algo "mmmmm (haciendo referencia a tonta)", con sus ex.

Consuelo le da fuerte mensaje a Galilea. Internet

Pero, ante este vago arrepentimiento del que no dio muchos detalles, su compañera en el programa femenino transmitido por las noches en Unicable, Consuelo, declaró que hay un dicho en el que se señala que lo que te cuesta dinero en realidad te sale muy barato, a lo la expresentadora de La Casa de los Famosos México quedó impactada y comenzó a reflexionar al respecto, señalando que el dinero es algo que va y viene siempre, pero que sí hay cosas que duelen.

Cabe mencionar que actualmente, Montijo se encuentra en lo que parece ser una estable relación sentimental al lado del guapo modelo y fotógrafo español, Isaac Moreno, con el cual incluso podría estar buscando la manera de poder tener una preciosa niña, ya que ha confesado que le encantaría convertirse en madre por segunda ocasión y que una tener una princesita es uno de sus mayores sueños.

