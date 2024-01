'The Good Doctor' se despedirá de la TV y concluirá su viaje después de la temporada 7

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La renombrada serie médica de ABC, The Good Doctor, está lista para cerrar sus puertas después de una exitosa travesía de siete temporadas. El drama, que se estrenó por primera vez en 2017, seguirá al Dr. Shaun Murphy, interpretado magistralmente por Freddie Highmore, hasta su última entrega, dejando un legado significativo en la programación televisiva.

La noticia del cierre de The Good Doctor llega como un giro sorprendente para los seguidores que han seguido las vicisitudes del Dr. Murphy, un cirujano brillante con autismo y síndrome de sabio. Desde su debut, la serie ha destacado por la interpretación conmovedora y precisa de Highmore, llevando al público a través de las luchas y éxitos del personaje en el Hospital San José St. Bonaventure.

La séptima y última temporada, programada para comenzar el 20 de febrero, promete ofrecer un cierre emocional para los admiradores del programa. En el episodio final de la sexta temporada, presenciamos la bienvenida del hijo recién nacido del Dr. Murphy y Lea, interpretada por Paige Spara. Aunque la llegada del bebé brindó un rayo de esperanza, la tensión entre el Dr. Murphy y su mentor, el Dr. Glassman (interpretado por Richard Schiff), sigue siendo palpable, agregando un toque de intriga al desenlace final.

Freddie Highmore, en un comunicado expresivo, compartió su gratitud por la oportunidad de dar vida al Dr. Shaun Murphy. Agradeció al creador del programa, David Shore, a la productora ejecutiva Liz Feldman, y a Erin Gunn, junto con el talentoso elenco, escritores y equipo que contribuyeron al éxito de la serie.

La decisión de poner fin a The Good Doctor deja a ABC con dos huecos notables en su programación, ya que otra serie, Station 19, también se retirará después de su séptima temporada. Este doble cambio marca una transición significativa para la cadena y presenta la oportunidad de abrir camino para nuevos proyectos en el futuro.

Con un emotivo agradecimiento y un brindis con tequila desde Vancouver, Freddie Highmore cierra este capítulo de su carrera. La séptima temporada de The Good Doctor se anticipa con expectación, ya que los seguidores se preparan para despedirse de un drama médico que ha dejado una huella duradera en la televisión. No te pierdas el tráiler de la temporada 7 de The Good Doctor que ofrece un vistazo a los momentos finales de este viaje médico notable.

