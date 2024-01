Tras ser hospitalizado grave, exactor de Televisa da una impactante noticia y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado varios meses hospitalizado y en calidad de grave, el reconocido exactor de Televisa y querido productor, Toño Mauri, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la cual se sinceró y dio una muy impactante noticia respecto a lo que vivió en uno de los momentos más difíciles de su vida, dejando en completo shock a sus millones de fans.

Como se recordará en el año 2020, Mauri fue una de las primeras celebridades que contrajo el Covid-19 y que le fue terrible, pues tuvo complicaciones muy severa, pero este, pese a todas sus complicaciones que lo tuvo varios meses en coma. Lamentablemente también tuvo que recibir un trasplante doble de pulmón, ante el severo daño que sufrieron por esta enfermedad que llevó al mundo entero a una pandemia y una fuerte crisis.

Ahora, a casi tres años de que fue dado de alta y se encuentra luchando por su salud, pues en sus "últimos chequeos resultó que apareció una bacteria que es muy común en quienes tenemos un trasplante. Es una bacteria que hay que tenerle cuidado, el doctor prefirió que entremos en tratamiento antes de que pudiera hacer algún daño", por lo que tuvo que ser sometido a un tratamiento que requirió se le insertara un catéter al productor de Luis Miguel, La Serie.

Ante este hecho, el famoso actor en el matutino de TV Azteca afirmó que en esos momentos en que estaba a la espera de su trasplante, este pudo ver a un verdadero Arcángel, destacando que fue a San Rafael, narrando que todo se dio de una manera muy extraña pero que representó una esperanza en ese momento y que por ese motivo es que a su donador le puso Rafael, porque fue este ángel que le dio sus pulmones.

Mauri declaró que su esposa recibió una llamada de un número no registrado, que le dijo que no podía ir al hospital porque no la dejarían pasar, pero que él le llevaría a alguien, destacando que poco después volvió a llamarle para informarle que ya tenía rosario y había recibido la visita de un padre, pero, que cuando su esposa habló al hospital, le dijeron que no fue nadie y tras una serie de preguntas, llegaron a la conclusión de que fue ese ser celestial, especialmente porque después la crítica salud del actor mejoró y de milagro encontraron al donador perfecto.

