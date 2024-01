Usher revela detalles de su show del Super Bowl con J Balvin, LeBron James y Jung Kook

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La emoción se dispara a medida que nos acercamos al Super Bowl LVIII, y la actuación de medio tiempo encabezada por Usher promete ser un evento memorable. En un nuevo tráiler lanzado hoy, Usher ofrece un vistazo ingenioso a lo que los fanáticos pueden esperar de su presentación, incluyendo una recreación de su clásico Yeah! junto a Lil Jon y Ludacris.

El tráiler, lleno de cameos y clips diversos, presenta una versión única de Yeah!, fusionando elementos visuales antiguos de las actuaciones de Usher con una interpretación fresca y contemporánea. Destacando entre estos elementos, J Balvin aporta su creatividad con el sonido de una puerta chirriante, añadiendo un giro distintivo al riff de sintetizador principal de la canción.

La diversidad de clips incluye momentos como un coro de gospel, una banda de música, videos caseros de fanáticos, un flautista callejero, una sección de cuerdas y un grupo de beatboxing en un restaurante. También, el tráiler revela a LeBron James disfrutando de la música en su automóvil y a Jung Kook de BTS compartiendo un animado baile con Usher, como se adelantó previamente en TikTok hace unos meses. Usher, anunciado como el artista de medio tiempo del Super Bowl LVIII en septiembre del año pasado, expresó su entusiasmo al respecto:

Es un honor de mi vida finalmente tachar una actuación del Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traer al mundo un espectáculo diferente a cualquier otra cosa que hayan visto de mí antes. Gracias a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Te veré muy pronto

Además de emocionar a los fanáticos con la perspectiva del espectáculo del Super Bowl, Usher también aprovechó la ocasión para anunciar el lanzamiento de su próximo álbum, Coming Home, programado para el domingo 11 de febrero, coincidiendo con el día del Super Bowl. Este álbum marca el regreso de Usher desde su último trabajo en 2016, Hard II Love, e incluirá su exitoso sencillo de verano de 2023, Good Good, junto a Summer Walker y 21 Savage.

Aunque aún no se ha revelado la lista completa de canciones, se espera que el álbum también incluya el remix de la colaboración de Usher y Jung Kook, Standing Next to You, así como Risk It All, el emotivo dueto de Usher y H.E.R. de la banda sonora de Color Purple. La combinación del espectáculo del Super Bowl y el lanzamiento del álbum promete hacer de febrero un mes inolvidable para los seguidores de Usher y la escena musical en general.

