Exjhugador de los Chiefs se burla de Taylor Swift y de Travis Kelce; fans lo destrozan

Estados Unidos.- El famoso Tyreek Hill, que anteriormente fue jugador estrella de los Kansas City Chiefs, recientemente brindó una entrevista en los vestidores de su nuevo equipo, en donde lanzó una muy inesperada burla en contra de su excolega, el reconocido jugador de futbol americano, Travis Kelce, y su exitosa novia, la querida y famosa cantante, Taylor Swift, por lo que millones de fans lo destrozan.

Como se sabe, Hill fue uno de los mejores receptores abiertos, que ha formado parte de de los Chiefs de Kansas City, desde el año de 2016 al del 2021, tras lo que fue transferido a los Miami Dolphins en el año del 2022. Y ahora, pocas horas antes del partido que vivió en la ciudad de Kansas en los playoffs rumbo al Super Bowl, Tyreek habló de su antiguo colega y amigo, haciendo referencia a su actual estatus social.

Esto, haciendo referencia a la gran fama que ha obtenido después de que en septiembre se hiciera oficial que está en una relación sentimental con la creadora de exitosos temas como You Belong To Me y Karma, señalando que había tratado de ponerse en contacto con Kelce, pero no respondió: "Le envié un mensaje de texto a Kelce. Todavía no me ha respondido el mensaje de texto, probablemente todavía estaba en lo de Taylor Swift".

Tyreek Hill con Travis Kelce al jugar con los Chiefs. Internet

De igual forma habló de su antiguo quarterback, Patrick Mahomes, señalando que no lo ha buscado desde que se enfrentaron en Alemania el 5 de noviembre de 2023, partido en el que quedaron 21, favor de los rojos, a 14, por los azules, jugando con que se les subió la fama a ambos: "No le he enviado mensajes de texto a Mahomes desde que nos golpearon el trasero. Pero sí, hombre, supongo que esos tipos ahora son demasiado famosos para mí".

Ante este hecho, en X, antes Twitter, varios internautas arremetieron en su contra con mensajes como que no supera a su antiguo equipo con ironías como: "Hill ya no es su compañero de equipo. También aprovecha cada oportunidad disponible para arrojarles sombra y dispararles", "Debería considerarse afortunado de no ser bloqueado", "Parece que no extraña a KC en absoluto; el pequeño nunca deja de hablar de ellos" y "Lo extraño en Kansas City, pero es jodi... molesto. No soporto la agresividad pasiva".

Travis y Taylor. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui