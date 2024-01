Galilea Montijo humillaría a Anette Cuburu tras atacar a Andrea Legarreta: "Cerebro pequeño"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora, Galilea Montijo, está dando mucho de que hablar en temas de lealtades, debido a que ahora se dice que en el más reciente programa en vivo de Hoy, esta habría humillado sin miramientos a la polémica presentadora de TV, Anette Cuburu, después de que lanzará fuertes ataques en contra de la también actriz y conductora, Andrea Legarreta, señalando que había gente con "cerebro pequeño".

Como se sabe, hace casi dos semanas que la expresentadora de Venga la Alegría se fue en contra de Andrea, afirmando que era una de las peores personas que ella podía conocer, destacando que le estaba yendo mal en la vida por todo el sufrimiento que causó a muchas personas, culpándola de su despido de Televisa, además de afirmar que tiene 25 años en una relación extramarital con un ejecutivo de la empresa San Ángel.

Tras este hecho, se dijo que Montijo estaba en contra de la que afirma es una gran amiga y colaboradora del matutino actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, debido a que le dio 'like' al comunicado que lanzó en su cuenta de Instagram en el que expresa que Dios no tiene nada que perdonarle, pues ella no ha hecho nada malo, y que prefiera dejar las cosas en el pasado ya que solo afectan a sus hijos.

Ahora, todo parece indicar que la presentadora de Netas Divinas quiso dejar en claro que apoya a Legarreta, pues recientemente en vivo del matutino de la empresa San Ángel en una reflexión sobre la inteligencia emocional y el hate en redes, Montijo destacó: "El mundo ha cambiado tanto, pero los que no hemos cambiado somos aquellos que tenemos el cerebro así (pequeño) y nos la vivimos criticando al de enfrente, a la de alado, al vecino, a la de arriba, pero no te ves en el espejo".

Pero eso no fue todo, pues la jalisciense pidió que era mejor dejar de lado las redes sociales y eso de estar mandando mensajes de odio era una pérdida de tiempo y no demostraba nada bueno: "Si te dedicaras nada más a lo tuyo y no estar pensando que dijo el otro, que dijo aquello, estar pensando nada más en las redes sociales", aunque nunca nombraron a Anette, se dice que esto fue una indirecta hacía la presentadora de TV Azteca, pues Andrea cerró pidiendo que se alimente más la empatía.

