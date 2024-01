Hijo de Érika Buenfil revela si es gay y la actriz de Televisa le envía contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven futuro actor, Nicolás Buenfil, que es actualmente mejor conocido como el hijo de Érika Buenfil, recientemente salió para revelar si es gay como se ha estado especulando en los últimos días, por lo que la famosa y querida actriz de Televisa, acaba de emplear sus redes sociales para poder enviarle un muy contundente mensaje en el que le expresa todo su apoyo.

Como se sabe, hace poco que Nicolás compartió un video en TikTok en el que se le ve realizando un baile que se tachó de ser muy afeminado de la película que se llama Saltburn, por lo que decidió salir a dar un contundente mensaje en el que negó ser homosexual: "Mi preferencia sexual… hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido… me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres".

Ante este hecho, el hijo de la protagonista de Amores Verdaderos declaró que en los tiempos actuales un baile o una ropa no debería de definir la sexualidad de nadie, pero recalcó ser heterosexual: "O sea, estamos 2024, no pueden estar especulando cosas así, ya siendo esta época tan moderna… las ideas cambiaron, por lo menos yo sí me he acostumbrado a que no todo, hacer cosas tipo así, tiene que ver con que seas homosexual o gay, no sé cómo se pueda decir, pero yo soy hetero".

Ante este hecho, la denominada 'Reina de TikTok', a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, destacó que ella ama a su hijo y no va a permitir que le falten al respeto, destacando contundentemente que estaba para apoyarlo en todo momento: "Mi hijo es un niño Feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas. Pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Bonita noche".

Finalmente, en la red social ha compartido mensajes de ese video tan polémico, como el hecho de que ella le ayudó a su único hijo para obtener lo necesario y grabarlo, demostrando una vez más lo cercano que es su relación, debido a que cuando la exintegrante del programa Hoy comenzó su carrera dentro de la red social, su hijo la apoyó también en todo momento y le echó porras, además de participar en varias de sus locuras.

Fuente: Tribuna del Yaqui