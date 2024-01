Llanto en Televisa: Vidente predice tragedia para Andrea Legarreta y que 'Hoy' estará de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de la reconocida presentadora Andrea Legarreta no ha dejado de estar en tendencia y medios de comunicación debido al fuerte problema que tiene con Anette Cuburu, quien no ha tenido reparo en arremeter en su contra e incluso la señaló por ser amante de un ejecutivo de Televisa. Tras lo anterior, ahora el famoso profeta, Ramsés Vidente, le advirtió a la ex de Erik Rubín que se debe cuidar porque predice una tragedia para ella.

Como se sabe, Andy no ha tenido unos meses fáciles desde que falleció su madre, Isabel Martínez, de forma repentina en julio de 2023, mientras que en el mes de octubre vivió momentos de angustia con la llegada del huracán Otis a Acapulco, lugar en el que se encontraba su padre, Juan Legarreta. Mientras que en las últimas semanas su nombre volvió al centro del escándalo porque Anette se le fue encima y la acusó de ser de lo peor.

Con todo este escándalo, Ramsés Vidente decidió preguntarle a los astros qué venía para la conductora del programa Hoy y el futuro no es muy prometedor. De acuerdo con este clarividente, Andrea está siendo víctima de brujería, por lo cual si no busca protección podría pasar una tragedia entre ella y su familia: "Andrea ya te diste cuenta de dónde viene lo malo que te pasa, de la cara de la bruja protégete", escribió mediante su cuenta de X, antes Twitter.

Sin embargo, Andrea no es la única que espera malos momentos pues Ramsés Vidente también señaló que el equipo del programa Hoy debe estar preparado para un complicado momento pues vaticina una tragedia para ellos. Sin dar muchos detalles, el clarividente aseguró que el equipo de este matutino volverá a estar de luto: "Programa Hoy, de luto nuevamente", aseguró Ramsés.

Como se sabe, el elenco y staff de este exitoso programa del Canal de Las Estrellas ha sufrido fuertes pérdidas en los últimos años. En 2020 falleció su productora, Magda Rodríguez, de forma repentina en la cúspide de su carrera. Mientras que en junio de 2023 falleció el doctor Alfredo Vitoria Moreno, quien era colaborador frecuente del programa, y más recientemente la muerte de doña 'Chabelita', mamá de Andrea, quien era la fan número uno de Hoy.

Fuente: Tribuna