Lorena Herrera asegura que un chat subido de tono no es infidelidad tras escándalo de esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante esta semana que recién acabó el nombre de Lorena Herrera estuvo en todos los medios de comunicación debido a que trascendió la noticia de que su marido, Roberto Assad, la podría estar engañando. Los rumores comenzaron luego de que se filtrara un chat subido de tono donde el modelo y empresario se desvive en halagos hacia una mujer que no es su esposa, e incluso hasta le hace una propuesta indecorosa.

Como se sabe, el encargado de filtrar esta información fue el periodista Jorge Carbajal, quien a través de su canal de YouTube mostró las supuestas pruebas de que Roberto se entrevistó con una modelo para mostrarle su interés en ella. Recientemente, Lorena reapareció ante la prensa para promocionar su obra de teatro Hijas de su madre y señaló que esta no es la primera vez que Jorge 'le mete el pie', pues el año pasado difundió el rumor de que él era gay.

Asimismo, la exfinalista del reality MasterChef Celebrity México mencionó que es muy fácil realizar un chat falso para hacer quedar mal a una persona, además de que resaltó que Assad ha sido víctima de dos hackeos en los últimos años. Y cuando los reporteros le preguntaron tajantemente si estaba segura de que su esposo no le fue infiel, ella mencionó que un coqueteo por mensajes no significa nada para ella, pero no quiso negar que estos mensajes sean falsos.

Para que yo pueda decir 'mi marido me está poniendo el cuerno', tráiganme un video cuando esté entrando a un hotel".

Lorena Herrera asegura que su esposo no le fue infiel

La intérprete de las novelas Dos mujeres, un camino, El premio mayor, María Isabel, Amy, la niña de la mochila azul y Lola, érase una vez mencionó que está completamente confiada en que Roberto es un buen hombre: " Yo sé cómo es, es un tipo sano mentalmente, sano físicamente, no toma, no tiene amigas, no tiene casi amigos y los que tiene los ve dos veces en el año, no sale, siempre está conmigo, es un hombre muy hogareño, en 20 años no se le ha sabido un chisme y yo nunca le he sabido nada".

Herrera también señaló que siente plena confianza en Assad desde que comenzaron su romance: "Un hombre infiel lo hueles, a veces desde que comienzas a andar con él". Y aunque está segura de que su marido nunca la ha engañado "con otra en la cama", la también cantante explicó que este tipo de chismes sí la afectan: "A mí me da tristeza porque tengo una relación de 20 años muy bonita y que para mí es lo más lindo, lo más puro y lo más hermoso que tengo".

Finalmente, la originaria de Mazatlán, Sinaloa, mencionó que no planea demandar a Carbajal porque es un hombre que no tiene dinero y ella perdería más en lo que va a ganar: "Tomaré otro tipo de cartas en el asunto, demanda no porque no tiene un centavo, pero otra vez lo vuelvo a retar aquí, demuestra lo que dijiste", aseguró Herrera ante las cámaras de Edén Dorantes.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes