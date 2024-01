Luto en Televisa: César Bono hace triste confesión y se ahoga en llanto por dura pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor César Bono nuevamente se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que hace algunas horas apareció en un programa de Televisa visiblemente consternado y ahogado en llanto debido a que recordó una dura pérdida. Resulta que el histrión recordó sus inicios artísticos y salió a la luz el nombre de don Ignacio López Tarso, cuyo último proyecto que hizo antes de morir fue al lado de César.

La noche de ayer viernes 12 de enero el intérprete de obras como Defendiendo al cavernícola estuvo como invitado en el programa Miembros al aire donde contó cómo empezó su trayectoria en la televisión, conmoviendo al elenco integrado por Leo de Lozanne, Jean Duverger, Raúl Araiza, entre otros. César explicó que uno de los proyectos de TV que recuerda con más añoranza es ¡Qué bonita familia! donde trabajó con doña Lupita Lara.

Asimismo, el protagonista de la serie Vecinos recordó que otro programa memorable es el que hizo con 'Topo Gigio' debido a que en aquel entonces se encontraba en la ruina y le dieron esta oportunidad que lo salvó: "Ahí me estaba muriendo de hambre, yo pedí trabajo y fui como cuatro años todos los miércoles a pedir trabajo". Bono comentó que cuando se casó, tuvo que trabajar en teatro, sin embargo, cuando la temporada se acabó, volvió al desempleo.

Fue entonces cuando el señor Raúl Astor le dio la oportunidad de grabar más de 20 capítulos de 'Topo Gigio' que lo salvaron: "Le dije me tiene que dar trabajo, estoy casado, tengo familia y no tengo para comprar comida", confesó muy conmovido y entre lágrimas. "Sí tuve para comprar la comida", añadió, provocando los aplausos del público del foro así como del 'Negro' Araiza y demás conductores.

Finalmente, César Bono no pudo contener las lágrimas al recordar que él estuvo presente cuando don Ignacio López Tarso pronunció la última línea de su último guion. El intérprete de 'Frankie Rivers' recordó que este histrión trabajó por última vez en la TV con la serie Vecinos, interpretando a su suegro, y recordó cuáles fueron sus últimas palabras: "Le dijo a Ana Bertha Espín, volteando a las cámaras 'qué bien me siento aquí', esa fue la última frase del señor Ignacio en Televisa, qué bien me siento aquí", compartió César secándose las lágrimas.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable