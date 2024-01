"Pagan por amor": Poncho de Nigris arremete contra 'Las Perdidas' tras la golpiza a Paola

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido influencer regiomontano, Poncho de Nigris, recientemente dio mucho de que hablar con su controvertido comentarios en contra de 'Las Perdidas', pues en un video en su cuenta de Instagram arremetió con todo, después de la brutal golpiza que recibió Paola Suárez por parte de su ahora expareja, destacando que eso pasa cuando "pagan por amor", enviándoles contundente mensaje.

Lamentablemente el pasado miércoles 10 de enero, Suárez fue hospitalizada en una clínica de la Ciudad de México al haber sido auxiliada por un amigo y su chofer, después de que su entonces prometido, José de Jesús Castro Gómez, le diera una brutal golpiza, aparentemente durante una disputa bajo los efectos del alcohol y las drogas, provocándole unas severas lesiones en su rostro, incluso se dijo que habría probabilidades de que perdiera el ojo.

Ante este hecho, varias celebridades se han pronunciado al respecto, tales como Nicola Porcella y Regina Blandón, los cuales exigieron cárcel en contra del agresor de la integrante de este grupo de mujeres que se hicieron virales y famosas tras un video de TikTok, destacando que esta clase de situaciones ya no pueden permitirse más y había que abrir los ojos ante la violencia de género, la discriminación y la homofobia.

Paola tras golpiza. Internet

Pero, en medio de todos los mensajes de apoyo que Paola y sus amigas han estado recibiendo por esta situación, en redes sociales se viralizó la contundente crítica que les lanzó Poncho, pues en esta aseguró que le dijo a Wendy Guevara desde hace rato que debería ella alejarse de las personas que no le convienen, y que ahora le aconsejo que se lleve con ella a sus verdaderas amigas y las aleje de personas que están ahí por su dinero, por su fama y por mero interés.

Ante este hecho, el exparticipante de La Casa de los Famosos México, visiblemente molesto, declaró que ya deberían de dejarse de "pende..." y dejar de "pagar por amor", comenzando a buscar gente que realmente aporte en su vida con algo positivo, que empiece a sumar y no solo económicamente, no esos morros que no tienen "ni mier...", afirmando que él no podría estar en pareja con alguien que esté con él solo por su dinero y que le deba de pagar todo, que siempre ha dicho que hay conseguirse a alguien que aporte en lo que sea de forma positiva a su vida y a su hogar.

