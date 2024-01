Paola Suárez sí agredería a su novio: Filtran AUDIO en dónde lo amenazaría con hundirlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la polémica y reconocida influencer, Paola Suárez, en realidad sí habría agredido a José de Jesús Castro Gómez, su novio con el que se comprometió antes de la brutal golpiza que recibió, pues hace un par de horas que se filtró un audio, presuntamente de ella, en el cual lo amenazaría con hundirlo y no detenerse aunque tuviera que fabricar pruebas en su contra.

Lamentablemente el pasado miércoles 10 de enero, con un video que se viralizó en segundos, Wendy Guevara confirmó que su amiga, casi hermana, Paola, tuvo que ser hospitalizada en una clínica de la Ciudad de México y en estado grave debido a que su entonces prometido le diera una brutal golpiza. Mientras que la influencer afirma que él fue él que la golpeó, este afirmó que fue algo mutuo y ambos se golpearon durante una disputa bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Pero eso no fue todo, pues la madre de José de Jesús durante una entrevista que se pasó a través de X, antes Twitter, afirmó que Paola desde el hospital le marcó a su hijo para decirle que supuestamente tiene mucho dinero y va a plantarle evidencias fabricadas para que sea declarado culpable y sea refundido en la cárcel, que no va a parar hasta verlo hundido por lo que le hizo, señalando que temían mucho.

Y ahora, parece ser que lo dicho por la señora y el hombre que agredió a Suárez sería cierto, puesto que ha salido a la luz un audio en el que aparentemente la integrante de 'Las Perdidas' está hablando con su exprometido y le deja en claro que evidentemente no se va a detener hasta que sea refundido en la cárcel y se le de una condena considerable, causando un gran impacto entre sus millones de internautas.

En el audio, se puede escuchar como supuestamente Pala dice que no es una niña pequeña a la que le puede hacer lo que le hizo y se va a quedar de brazos cruzados, que para eso tiene dinero y buenos abogados, que lo van a refundir en la prisión y si no le plantará unas cosas, además de afirmarle que estará mucho más seguro detrás de las rejas que en las calles. Hasta el momento Suárez no ha salido para hablar al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui