Revelan las verdaderas intensiones de Paola Suárez tras escándalo con su prometido, Jesús ‘N’

Ciudad de México.- A lo largo de esta segunda semana del 2024, la influencer y amiga de Wendy Guevara, Paola Suárez, ha ocupado diversos titulares de los medios de comunicación enfocados a la farándula. Ya sea por el anuncio de su compromiso o porque fue internada de emergencia en un hospital luego de recibir una golpiza presuntamente propinada por su entonces prometido, Jesús ‘N’, la ‘Perdida’ no ha dejado de estar en boca de todos.

Recientemente, la famosa salió del nosocomio en el que estaba internada y emitió un mensaje con el que causó pena entre sus fans y brindó más material a sus detractores, puesto asegura que, pese a lo ocurrido, ella no deja de querer a su presunto agresor; resaltando que el amor que siente por él no va a desaparecer de un momento para otro y, al mismo tiempo, enfatizó que tiene “miedo” por lo que ocurrió.

“Esta persona (Jesús ‘N’) siempre ha sido un poco agresiva. Me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar. Creánme que hasta me siento pend… o est… porque no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño, que no sé. Yo siempre se lo dije a él: “Yo te quiero mucho, no te quiero perder, ha que llevarla bien.”