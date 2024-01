¿Sale del clóset? Hijo de Érika Buenfil habla de sus preferencias tras rumores de ser gay

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nicolás Buenfil, quien es hijo de la primera actriz Érika Buenfil, reapareció en redes sociales y compartió un contundente mensaje luego de que se especulara que sería gay. Los rumores comenzaron porque el joven influencer publicó un video en el que aparece bailando en los pasillos de un hotel y muchos lo interpretaron como su salida del clóset. ¿Qué dijo Nicolás al respecto?

A través de un video que publicó en TikTok, el hijo de Erika Buenfil decidió acabar con la polémica que surgió por la grabación en el que aparece bailando el famoso sencillo Murder on the Dancefloor, de Sophie Ellis-Bextor. El adolescente de 18 años manifestó que ninguno de los comentarios le afectaron, aunque destacó que la situación lo hizo reflexionar sobre el tema y pidió a sus fans de forma contundente que dejen de meterse en la vida de los demás.

El día de ayer subí un borrador, era mío bailando una parte de una película que se llama Saltburn, y lo hice como a mi estilo, o sea, como algo muy personal, ¿me entienden?, tal vez lo hice en una forma inusual siendo un hombre, o sea, siendo hombre hacer ese baile así, puede llegar a causar controversia, ¿me entienden?, el punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual", inició el descendiente de la actriz.

Y para no dejar lugar a ninguna duda, Nicolás puntualizó que estaba seguro que era heterosexual: "Mi preferencia sexual… hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido… me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres". En este sentido, Buenfil manifestó que para él no es raro hablar sobre su orientación, pues no ha sido la primera vez que los usuarios de redes ponen en tela de juicio su sexualidad.

Cabe recalcar que esto me pasa muy seguido, que me cuestionen de mi preferencia sexual, es algo constante en mi vida, ya que tengo pensamientos muy abiertos… diferentes al promedio de hombres que hay en la Ciudad de México, y siempre me andan diciendo: ‘¿te gustan los hombres?, ¿le das la reversa?’, y yo: ‘no, neta no, sí me gustan las mujeres'".

Y Nicolás añadió que un baile no es significado de que un hombre sea gay: "Pero soy muy libre en ese aspecto, si lo hubiera visto en otro hombre, haciendo el mismo baile que yo, no hubiera pensado nada", recalcó. Finalmente, el joven que ha manifestado su interés por incursionar en el medio artístico, se dijo sorprendido de que en este momento aún siga provocando conmoción este tipo de información de la vida personal de la gente.

O sea, estamos 2024, no pueden estar especulando cosas así, ya siendo esta época tan moderna… las ideas cambiaron, por lo menos yo sí me he acostumbrado a que no todo, hacer cosas tipo así, tiene que ver con que seas homosexual o gay, no sé cómo se pueda decir, pero yo soy hetero", remató.

