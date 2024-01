Tom Holland confiesa la verdad detrás de su 'separación' con Zendaya, tras 2 años juntos

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El famoso y reconocido actor británico de 27 años, Tom Holland, recientemente ha decidido romper el silencio ante un reportero, para finalmente confesar toda la verdad con respecto a su tan inesperada y polémica supuesta separación de la también talentosa y querida actriz, Zendaya, después de haber oficializado que tenían una relación sentimental hace dos años atrás.

Como se sabe, hace casi tres años que los dos actores de Spider-Man, hicieron oficial su relación, la cual han mantenido lo más oculta posible del ojo público, incluso en junio del 2023, Holland reveló a The Hollywood Reporter el por qué hacían eso: "Nuestra relación es algo sobre lo que somos increíblemente protectores y queremos mantenerla lo más sagrada posible. No creemos que se lo debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras".

Pero desde hace un par de semanas que se ha dicho que los actores de Hollywood podrían haber terminado su romance, debido a que en TMZ se informó que la también cantante no sigue a nadie en su cuenta de Instagram, ni siquiera a su pareja, mientras que él todavía sigue a Zendaya en la red social, causando un gran revuelo y despertando estos rumores de una inesperada separación que puso triste a sus millones de fans.

De igual forma, el británico y la actriz de Euphoria, no han apoyado en su causa de demostrar que siguen juntos y enamorados, debido a que no se han dejado ver juntos en público desde el mes de octubre del 2023, lo que sería una clara demostración de su separación, pues en el 2022 sí se filtraron momentos de la querida pareja en su tiempo de calidad durante las fiestas decembrinas, como la Navidad.

Ahora, este domingo 13 de enero en la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de TMZ, compartieron un video en el que uno de sus reporteros abordan al actor Marvel y le cuestiona directamente: "¿Terminaron (Zendaya y él) o no?", a lo que Tom respondió: "No, en absoluto", dejando muy en claro que seguían manteniendo su relación, aunque no dijo nada más al respecto.

