Daniel Day-Lewis rompería su retiro para trabajar nuevamente con Martin Scorsese; esto dijo

Estados Unidos.- Daniel Day-Lewis, conocido por su retirada de la actuación en 2017, hizo una inusual aparición pública para homenajear a Martin Scorsese durante los National Board of Review Awards. En el evento, Day-Lewis entregó a Scorsese el premio al Mejor Director por su trabajo en Killers of the Flower Moon.

La sorpresa llegó cuando Scorsese, al aceptar el galardón, sugirió la posibilidad de una colaboración futura al decir: "Tal vez haya tiempo para uno más". Este comentario inesperado provocó reacciones entusiastas de la audiencia y dejó a muchos preguntándose si el actor retirado podría reconsiderar su posición.

Day-Lewis y Scorsese han compartido una historia cinematográfica, colaborando previamente en películas como Gangs of New York (2002) y The Age of Innocence (1993). Scorsese elogió la experiencia de trabajar con Day-Lewis como "una de las mejores de mi vida". La complicidad entre ambos artistas se evidenció cuando el director insinuó la posibilidad de una nueva colaboración.

El actor retirado, conocido por su meticulosidad y compromiso con sus personajes, expresó su admiración por Scorsese durante la ceremonia. Day-Lewis rememoró su descubrimiento del trabajo del director cuando era adolescente, describiendo cómo Scorsese iluminó mundos desconocidos con una energía peligrosa y fascinante.

La retirada de Day-Lewis en 2017 después de su destacada actuación en Phantom Thread sorprendió a la industria cinematográfica. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, cumpliendo su promesa de alejarse de la actuación. Sin embargo, las palabras de Scorsese podrían abrir la puerta a un regreso inesperado.

Si Day-Lewis acepta trabajar en otra película de Scorsese, establecerá un récord personal, ya que actualmente comparte la cantidad de colaboraciones con Scorsese y Paul Thomas Anderson, habiendo trabajado con cada uno en dos películas. Este posible tercer proyecto con Scorsese también igualaría la frecuencia de colaboración del actor con Jim Sheridan.

La incertidumbre rodea ahora la posibilidad de este "uno más" que sugirió Scorsese, pero la idea de un reencuentro cinematográfico entre Day-Lewis y el director ha generado entusiasmo entre los cinéfilos. Estaremos atentos para ver si esta sugerencia se traduce en una nueva obra maestra de dos titanes del cine.

Fuente: Tribuna