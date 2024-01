Ismael Zhu por fin rompe el silencio sobre su relación con Roger González

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Durante años, el rumor de una supuesta relación amorosa entre los conductores de TV Azteca, Roger González e Ismael Zhu, ha sido tema de especulación en el ámbito mediático. La cercanía e intimidad que ambos profesionales de la televisión han mostrado en diversas ocasiones ha alimentado las conjeturas, llevándolos a responder con sarcasmo e incluso a insinuar planes de formar una familia juntos.

Sin embargo, en una reciente aparición en el programa de Anette Cuburu, Ismael Zhu decidió abordar el tema de manera directa y puso fin a las especulaciones sobre su relación con Roger González. Ante la pregunta de la presentadora sobre la naturaleza de su vínculo con González, Zhu respondió de manera categórica, confirmando que son "los mejores amigos".

Roger González e Ismael Zhu

La verdad es que la relación que construimos Roger y yo es bonita, somos los mejores amigos", declaró Zhu, poniendo fin a las conjeturas y desmintiendo cualquier rumor de romance entre ambos.

Ismael Zhu, ex participante de MasterChef México y actual colaborador en el programa Venga la Alegría, señaló que los señalamientos y especulaciones no le afectan ni le molestan, ya que él sabe perfectamente la naturaleza de su relación con el ex conductor de VLA, Roger González.

La amistad entre Zhu y González se consolidó a raíz de su participación en Venga la Alegría, donde ambos coincidieron tras el triunfo de Ismael en la edición 2018 de MasterChef México. A partir de entonces, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos no dejaron de circular, llegando incluso a mencionar un supuesto matrimonio secreto debido a la reserva de Zhu sobre sus preferencias sexuales.

Con esta declaración pública, Ismael Zhu rompe el silencio y aclara la naturaleza de su relación con Roger González, reafirmando que la conexión que comparten es la de una amistad sólida y sincera.

FUente: Tribuna