Juan Soler destapa oscuro secreto relacionado a la peligrosa cirugía de Paulina Mercado

Ciudad de México.- Pese a que Juan Soler y Paulina Mercado se mostraron positivos frente a las cámaras, cada vez que se les cuestionaba sobre la cirugía que la presentadora de Sale el Sol enfrentó el pasado mes de diciembre, lo cierto es que el actor de telenovelas como Cuando me enamoro, Nada personal, Locura de amor y Cañaveral de pasiones, se estaba enfrentando a su propio infierno personal, hecho que confesó en días recientes.

En entrevistas anteriores, Paulina Mercado señaló que, durante el proceso de la cirugía, Juan Soler fue uno de sus apoyos más grandes, destacando que él la ayudó a conectar con sus emociones de miedo por el procedimiento quirúrgico, esto debido a que cualquier intervención en la cabeza puede conllevar cierto riesgo; sin embargo, mientras el histrión le daba apoyo a su pareja, él mismo estaba lidiando con sus propios demonios, puesto sentía gran pánico de que algo malo pudiera ocurrir con su la conductora.

El actor argentino habló sobre el tema en una entrevista que sostuvo con el medio De Primera Mano, en el que se sinceró aclarando que si bien, Mercado sufrió su propio duelo, él también lo hizo, puesto temía perder a su compañera de vida: “Había pánico. La persona que está enferma, por supuesto es gravísimo, pero quien realmente sufre es quien (la) ama, porque es el sufrimiento de que está por perder algo y de que no la quiere ver sufrir.”

El actor contó que no pudo relajarse en el tiempo previo a la operación y tampoco lo hizo después de ella, resaltando que únicamente bajó la guardia hasta que el médico de Paulina la dio de alta y le confirmó que ya se había recuperado: “Sí me dio mucho miedo, definitivamente. Ya cuando con el doctor fuimos al chequeo y le dijo: ‘La operación fue increíblemente exitosa’, fue cuando recién me relajé”, expresó exgalán de Televisa.

Cabe señalar que Juan Soler no era el único que estaba preocupado por Paulina, ya que, en días pasados, los compañeros de trabajo de la famosa, declararon frente a las cámaras de Sale el Sol que, una semana antes de la cirugía, se encontraban preocupados por la presentadora, al grado en el que ellos mismos se sentían contrariados de ver la tranquilidad que la estrella de televisión irradiaba antes de la intervención.

Fuentes: Tribuna