Kali Uchis arrasa en redes con su colaboración con Peso Pluma ¡Así suena!

Colombia. - La talentosa artista colombo-estadounidense, Kali Uchis, ha cautivado a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum Orquídeas, el cual rinde homenaje a la flor patria de Colombia y coincide con el emocionante anuncio de su maternidad. El álbum incluye colaboraciones destacadas con artistas como Karol G y Rauw Alejandro, pero ha sido la sorprendente participación de Peso Pluma en la canción Igual que un Ángel la que ha generado gran revuelo en redes sociales.

A pesar de no ser un sencillo oficial, la canción ha cosechado millones de reproducciones en plataformas de streaming en tan solo horas. Este tema revela una nueva faceta musical de Peso Pluma, conocido por su estilo en el regional mexicano, adentrándose en el R&B Soul con toques de pop. La colaboración ha sido bien recibida incluso por aquellos menos familiarizados con la música de Peso Pluma, quienes elogian la adaptabilidad de su voz al estilo de Kali Uchis.

La letra de Igual que un Ángel destaca la resistencia y la fortaleza ante las adversidades, presentando un mensaje emotivo y realista sobre el amor y las experiencias de vida. La voz de Peso Pluma encaja perfectamente en la obra de Kali Uchis, según han comentado fanáticos y críticos por igual. Parte de la letra es la siguiente:

Igual que un ángel. Heaven’s her residence y ella no se va a caer. They just can’t reach her, princesita inalcanzable. Le rompieron el cora…pero nunca se la perdió. Todos quieren plata. Otros quieren fama. Un amor superficial. Pero ella quiere calma. No dañar su alma. Nunca se olvida de lo real