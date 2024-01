La hundió: Jorge Carbajal asegura que Lorena Herrera lo amenazó por escándalo de infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este mes de enero ha sido bastante agitado en lo que a la farándula mexicana se refiere: por un lado, están los escándalos de Andrea Legarreta con Anette Cuburu, por el otro está la supuesta infidelidad del marido de Lorena Herrera, la cual salió a la luz luego de que el periodista Jorge Carbajal mostrara algunas conversaciones que, presuntamente, el modelo y empresario Roberto Assad habría tenido con una mujer que no es la guapa exparticipante de MasterChef Celebrity.

Como algunos recordarán, Lorena respondió a esto durante un encuentro que tuvo con la prensa en la presentación de su obra de teatro Hijas de su madre, donde señaló que esta no es la primera vez que Carbajal trabaja en su contra, ya que, el año pasado aseguró que ella era hombre (rumor que persigue a la actriz de Dos mujeres un camino desde que participó en Big Brother VIP con Facundo, hace casi 20 años)

Fue en esta entrevista en la que Herrera destacó que no tomaría medidas legales en contra de Carbajal, puesto ella perdería más dinero del que podría ganar, destacando que el periodista era muy pobre y no podría compensarla como es debido. Debido a ello, la famosa tomó la decisión de proceder de una manera diferente, aunque no aclaró qué es lo que haría, hecho que no fue bien recibido por Jorge, quien le contestó a través de un video en el que mostró su preocupación y aclaró que, cualquier cosa que le ocurriera tanto a él, como a su familia, sería culpa de la amiga de Lorena.

“Algo que es muy preocupante y lo dejo abierto aquí públicamente es que dice la señora que no me va a demandar porque no tengo dinero, pero que va a hacer otra cosa. En pocas palabras, otra cosa para desquitarse, mi pregunta es qué va a hacer, porque lo deja tan abierto que podemos pensar que podemos pensar en cualquier cosa, cualquier cosa", señaló Carbajal

Lorena Herrera destapó que ésta no sería la primera vez que Jorge Carbajal arremete en su contra

"Así que a partir del día de hoy, cualquier cosa que me pase a mi, Jorge Carbajal o cualquier persona de mi familia o gente allegada o mi Roqué, hago responsable total a la señora Lorena Herrera, porque ella dijo que va a actuar de otra manera y no es la manera correcta, que es la legal, así que a partir de este momento la responsable mi vida, de la gente que me rodea, de mi familia y de mi 'Roqué', es la señora Lorena Herrera y lo digo yo, Jorge Carbajal."

Jorge continuó su mensaje aclarando que le alegraba saber que Lorena confiaba ciegamente en su marido e incluso señaló que esperaba que durasen muchos años juntos, pero también declaró que la información que utilizó para armar la nota de la infidelidad era 100 por ciento verídica y hasta cuestionó a Herrera, argumentando que si realmente creía que su marido aceptaría que la engañó con otra mujer.

“Y para terminar señora, qué bueno que usted cree mucho en su marido, qué bueno, me da mucho gusto y qué sigan muchísimos años más de matrimonio, pero ¿qué cree? Que lo que aquí presenté es verdad, lo tengo comprobado, meses de conversaciones que ahora usted dice que eso no es infidelidad, meses de conversaciones y eso no fue armado por nadie. Obviamente él no le iba a decir ‘ay sí mi amor, sí fui yo’. Así que bueno, si usted lo quiere creer, créalo.”

Cabe señalar que este conflicto entre Carbajal y Herrera ha abierto el debate en redes sociales, donde la gente ha mostrado su apoyo a ambas partes, especialmente a Lorena, puesto aseguran que Jorge ya ha mostrado su desprecio por la actriz en otras investigaciones que ha hecho e incluso hay quienes consideran que el periodista tiene un severo problema en contra de la celebridad, por lo que habría utilizado el tema de la presunta infidelidad para afectarla.

Fuentes: Tribuna