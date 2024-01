Laurence Fishburne encantará en la temporada 4 de 'The Witcher' mientras Liam Hemsworth protagoniza

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Laurence Fishburne, reconocido por sus roles en Matrix y John Wick, se une al elenco de la temporada 4 de la exitosa serie de Netflix, The Witcher. Fishburne interpretará a Regis, un hábil barbero-cirujano con un pasado intrigante, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos de los fanáticos de la saga literaria y de videojuegos.

La noticia sigue al sorprendente cambio en el elenco principal, donde Henry Cavill dejó el papel de Geralt después de la temporada 3, siendo reemplazado por Liam Hemsworth. Fishburne expresó su entusiasmo por unirse al universo de The Witcher y explorar el fascinante mundo que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo.

La sinopsis oficial de la nueva temporada adelanta que los protagonistas, Geralt, Yennefer y Ciri, enfrentarán desafíos significativos mientras navegan por un continente devastado por la guerra, separados entre sí. El destino los pondrá a prueba, exigiendo que lideren grupos dispares y se enfrenten a sus propios demonios para reunirse nuevamente.

El cambio de protagonista, con Hemsworth asumiendo el papel de Geralt, generó controversia el año pasado. La salida repentina de Cavill no se explicó oficialmente, pero los rumores sugieren que el desacuerdo con las desviaciones creativas de Netflix con respecto al material original podría haber sido un factor determinante. Cavill, un apasionado seguidor de los libros de Andrzej Sapkowski en los que se basa la serie, había expresado previamente su deseo de permanecer fiel al material de origen.

Con Laurence Fishburne agregando su presencia distintiva al elenco, la temporada 4 de The Witcher promete seguir explorando los elementos mágicos, intrigas políticas y mundos llenos de peligros que han caracterizado la serie desde su inicio. Aunque aún no hay una fecha de estreno oficial, los fanáticos pueden esperar ansiosos el regreso de la serie a medida que se desarrollan más detalles detrás de escena. Collider seguirá proporcionando las últimas actualizaciones sobre la tan esperada nueva temporada de The Witcher.

Fuente: Tribuna