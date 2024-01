¡Cristian Castro, más enamorado que nunca! Presentará a su novia con su madre, Verónica Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido cantante mexicano, Cristian Castro está más enamorado que nunca. Y es que luego de múltiples escándalos tanto amorosos, como artísticos parece ser que finalmente está 'sentando cabeza'. Su nueva pareja, Mariela Sánchez, lo tiene encantado, y las pruebas son las románticas fotografías que el intérprete de Azul ha presumido en sus redes sociales. Lo sorprendente, es que la relación iría más en serio.

Cristian Castro está más enamorado que nunca. Foto: Internet

Hace unos días, el también 'rival de Luis Miguel', Cristian Castro sorprendió a sus fanáticos de toda la vida al compartir en sus redes sociales oficiales una instantánea en la que se le ve más feliz y enamorado que nunca. La foto fue capturada durante sus vacaciones en Villa Carlos Paz, ciudad turística al oeste de Córdoba, Argentina; cabe apuntar que este romántico descanso lo tuvo en compañía de su novia, la empresaria de 42 años, Mariela

Pero la relación no parece ser solo un encuentro amoroso 'casual', como han sido las relaciones del querido cantante mexicano. No, en esta ocasión, el romance podría ir más allá e incluso ¡consolidarse en el altar! Claro, Cristian Castro no ha dado declaraciones sobre este tema, pero sí adelantó a los medios de comunicación que busca dar un paso muy importante, el cual habla de compromiso serio.

En una entrevista para el programa Intrusos, el también llamado 'Gallito Feliz', confesó que en breve presentará a su novia con su famosa mamá, la actriz Verónica Castro. El encuentro podría darse durante las siguientes semanas. Desde luego, en la cultura mexicana este es un gran paso en las relaciones románticas, el cual habla de un vínculo más profundo.

Vamos este 15 de febrero, arrancamos para México con Mariela, para que conozca a Verónica, y nada, unos tequilitas con 'Vero', y a ver si hacemos familia, y con muchas ganas de presentarle mi país a mi novia, que está muy linda", mencionó muy feliz en intérprete.

No hay que olvidar que el romance entre la empresaria y el artista surgió por casualidad, ya que Mariela es agente inmobiliaria, y debido a que se dedica a alquilar y vender mansiones en Carlos Paz, es que conoció al también hijo de Manuel 'El Loco' Valdés.

Él estaba buscando una casa, creo… dice que le gustaron mucho los videos y bueno, empezó a escribir", detalló la empresaria argentina que supo robar el corazón del mexicano.

¿Será que Cristian Castro al fin encontró el amor verdadero que tanto celebra en su música?

