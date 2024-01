Eduardo Yáñez estremece a Televisa con dura confesión y se arrepiente de golpe a reportero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor Eduardo Yáñez nuevamente captó la atención de todos sus seguidores y de la prensa debido a que realizó una serie de fuertes declaraciones, donde incluso confesó estar arrepentido de haber abofeteado a periodista hace varios años en una alfombra. El galán de las telenovelas se sinceró y reveló que en aquel momento estaba pasando por circunstancias complicadas, por lo que tuvo esta reacción violenta ante una pregunta incómoda.

Tras haber finalizado el año trabajando como protagonista de la telenovela Golpe de Suerte, que encabeza junto a Mayrín Villanueva y Marjorie de Sousa, el mexicano se presentó en el programa radiofónico de Javier Posa donde compartió que está agradecido de todas las oportunidades que ha tenido en el medio artístico, a pesar de que en algunas ocasiones se ha colocado en el ojo del huracán gracias a la fama que tiene.

Al ser cuestionado sobre si se arrepiente de alguna de las acciones que ha realizado en su vida, Eduardo reflexionó y dijo: "No, no de lo que me arrepiento, pero si pudiera regresar el tiempo a ciertos momentos de mi vida personal o de mi carrera hubiera actuado diferente. Sin embargo, sí recordó el brutal golpe que le dio al periodista Paco Fuentes en una presentación a la prensa en 2017:

Aquel incidente tan famoso que se hizo de la cachetada, alguna relación que tuve con alguna mujer que amé mucho y al final mentí o hice algo que no debería de haber hecho".

Eduardo confiesa que se arrepiente de bofetear a periodista

Sobre el incidente que vivió con el reportero del programa El gordo y la flaca, Javier Poza le preguntó Eduardo sobre si hubo un momento de su vida donde se sentía enojado, a lo que el artista confesó: "Sí… mira, cuando tú te sientas en la mesa con un psicólogo, lo que intentan traer a la mesa es tu infancia, de ahí viene todo, entonces a veces tu crees que Dios te debe algo porque naciste en cierto lugar o vienes de una extracción limitada económicamente".

Vas por la vida creyendo que la gente que debe algo... y tú quieres demostrar que mereces.. cualquier impedimento le echas la culpa a todos los demás, porque crees que no es tuya", agregó.

El intérprete de telenovelas como Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje y Amores Verdaderos también reflexionó sobre sus acciones: "La vida te pone muchas cosas enfrente y tú eres el que decide tomarlas o dejarlas, o cambiar el curso, a veces hay decisiones que es de “si o no” y tomas esa decisión, después te das cuenta que cometiste un error o que acertaste, eso es lo padre de la vida, que sigue siendo un misterio el día de mañana".

Dejando a un lado el escándalo que protagonizó, el histrión también recordó a la mujer que le dio la vida y manifestó que le hubiera gustado convivir más tiempo con ella. "Con mi madre por ejemplo quisiera, si tuviera algún poder la traería de vuelta y aprovecharía momentos que no viví con ella, pero no porque yo no quisiera ni ella quisiera, sino porque el tiempo y el destino así nos marcó… estuvimos separados tanto tiempo", dijo, conmoviendo a Poza.

Finalmente, Lalo Yáñez expuso que en esta etapa de su vida, 63 años, ha entendido que es mejor relajarse un poco y nunca perder las ganas, el hambre y el entusiasmo por lo que le gusta hacer. "Te vuelves más pensante y menos reaccionario, más pensante hacia las cosas", declaró.

Fuente: Tribuna