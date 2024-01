Jason Momoa aclara si está en la pobreza por vivir en una casa rodante tras su divorcio

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Jason Momoa, reconocido actor de Hollywood y figura icónica de la industria cinematográfica, ha sido el centro de atención recientemente debido a las declaraciones que hizo sobre los cambios en su vida tras su divorcio con la actriz Lisa Bonet en 2022. A pesar de las especulaciones, Momoa ha aclarado que su decisión de vivir en una casa rodante no se debe a problemas financieros ni a la falta de hogar.

La separación entre Jason Momoa y Lisa Bonet fue formalizada recientemente, y a pesar de esta decisión, ambos actores aseguran que el proceso de ruptura ha sido amistoso, especialmente por el bienestar de sus dos hijos. Sin embargo, la atención mediática se centró en la nueva elección de estilo de vida de Momoa: vivir en la carretera en una casa rodante.

Crédito: Internet

Ante los rumores que sugerían que el actor podría haber quedado en la calle tras su divorcio, Jason Momoa fue claro al afirmar que no enfrenta problemas financieros ni es una persona sin hogar. Explicó que su decisión de adoptar un estilo de vida nómada se debe a su apretada agenda laboral, que lo mantiene viajando más tiempo del que pasa en su casa. Además, su nuevo proyecto, On the roam, lo ha llevado a vivir de esta manera, donde entrevista a artistas, artesanos y deportistas de diversas localidades de los Estados Unidos.

El protagonista de Aquaman ha querido despejar las preocupaciones de sus seguidores, quienes han expresado inquietud ante las especulaciones sobre su situación. Asegura que su elección de vivir en la carretera no es un reflejo de problemas financieros o personales, sino una adaptación a su agitada carrera y a sus proyectos actuales.

Crédito: Internet

A pesar de las circunstancias difíciles que rodean su divorcio, Jason Momoa ha encontrado una forma de adaptarse a su nueva vida. Su enfoque en proyectos como On the roam demuestra su compromiso con nuevas experiencias y la oportunidad de conectar con diversas comunidades a lo largo de sus viajes. Momoa espera que su explicación aclare cualquier malentendido y permita a sus fans comprender que su elección de estilo de vida está alineada con su carrera y proyectos actuales.

Fuente: Tribuna